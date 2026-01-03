В космосе обнаружен загадочный объект двойственной природы

Астрономы выяснили, что молодая звезда V1180 Cassiopeiae сочетает в себе сразу два типа поведения, ранее считавшихся разными. Препринт работа опубликован на портале arXiv.

Молодые звездные объекты — это протозвезды и звезды на стадии до главной последовательности, которые все еще активно набирают вещество из окружающего диска газа и пыли. Такие объекты нередко переживают вспышки яркости. Часть из них относят к классу EXor — с умеренными, но повторяющимися вспышками, другие к более редким и мощным FUor. Существуют и UXor-объекты, у которых яркость меняется не из-за аккреции, а из-за того, что звезду периодически закрывают пылевые облака.

Звезда V1180 Cassiopeiae, расположенная примерно в 1950 световых годах от Земли, долгое время считалась EXor-объектом. Однако более поздние наблюдения показали, что ее поведение во многом напоминает UXor-источники. Чтобы разобраться, какая интерпретация верна, группа астрономов под руководством Тарака Чанда из Института наблюдательных наук имени Арьябхатты проанализировала данные почти за 25 лет.

«Мы объединили многополосные кривые блеска с 1999 по 2025 год и более 30 серий спектроскопических наблюдений в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне, чтобы проследить эволюцию яркости и спектра звезды», — отметили авторы работы.

Анализ показал, что за два десятилетия V1180 Cassiopeiae переживала как кратковременные, так и длительные падения яркости. Ранние эпизоды хорошо объяснялись затмением пылью, тогда как более поздние события оказались квазипериодическими и более структурированными. Цветовые диаграммы в оптическом диапазоне демонстрируют покраснение при ослаблении блеска и эффект «посинения» — характерный признак UXor-объектов.

Спектры звезды при этом постоянно содержат эмиссионные линии водорода и кальция, связанные с аккрецией вещества.

«Светимость водородных линий растет вместе с яркостью звезды, что указывает на активные аккреционные процессы», — подчеркнули исследователи. Во время некоторых минимумов усиливались запрещенные линии кислорода и серы, что говорит о связи между выбросами вещества и затмением пылью.

По словам авторов, последние наблюдавшиеся падения яркости отражают не только затмение, но и реальное снижение скорости аккреции. Обнаруженная линейная связь между скоростью аккреции и блеском в R-диапазоне подтверждает эту картину.

В итоге ученые пришли к выводу, что V1180 Cassiopeiae — редкий «гибридный» объект.

«Эта звезда демонстрирует сочетание UXor- и EXor-подобного поведения, где процессы аккреции, затмения пылью и истечения вещества тесно связаны и носят эпизодический характер», — заключили авторы исследования.

