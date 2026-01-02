Размер шрифта
Новости. Общество

В Новгородской области организовали бесплатную раздачу топлива жителям

В Новгородской области раздают бензин жителям населенных пунктов без света
Власти Крестецкого округа Новгородской области организовали бесплатную выдачу топлива жителям населенных пунктов, оставшихся без электроснабжения из-за непогоды. Об этом в соцсети «ВКонтакте» заявил глава муниципалитета Сергей Яковлев.

Масштабные отключения электроэнергии в регионе вызваны обильными снегопадами, прошедшими накануне. По данным прокуратуры Новгородской области, в результате без света остались почти 1,4 тысячи человек в 120 населенных пунктах. Проблемы с энергоснабжением фиксируются в шести округах, включая Валдайский, Парфинский и Демянский.

«В нашем округе продолжается бесплатная раздача топлива для проживающих в населенных пунктах, где отсутствует электроэнергия. Завтра также будет возможность получить топливо. Мы сообщим время и место выдачи дополнительно», — говорится в обращении Яковлева.

2 января более 85 тысяч абонентов в Луганской народной республике остались без электричества после атак Вооруженных сил Украины по энергокомплексу региона в ночь на 2 января.

Ранее сообщалось, что жители российского региона третьи сутки живут без воды и света. 

