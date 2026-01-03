3 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

3 января в России празднуют День катания на санках — самое время перейти от пассивного отдыха к зимним развлечениям. В мире отмечают Международный день рождения соломинки для коктейлей. Православные верующие сегодня вспоминают святителя и чудотворца Петра Московского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 3 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 3 января

День катания на санках

Традиция кататься на санках после праздничных застолий возникла еще на Руси. Это была одна из самых популярных зимних забав. Для катаний использовали естественные склоны или спуски к водоемам. В больших селах и городах сооружали ледяные горки. Сегодня после ленивых выходных достаточно выбраться в парки или выехать за город на специальные трассы, где можно взять в аренду сани, надувные «ватрушки» или ледянки и зарядиться позитивными эмоциями.

День бенгальских искр и гирляндных огней

Праздник связан с традиционными новогодними атрибутами — елочными гирляндами и бенгальскими огнями. Кстати, название последних происходит от исторической области Бенгалия в Индии, где изобрели пиротехнический состав для подачи сигналов. Жители использовали для этого бамбуковые трубки, в которых поджигали смесь из селитры, серы и сернистой сурьмы. Постепенно бенгальцы научились получать цветной огонь и увеличили время его горения.

В Россию традицию «увеселительных огней» с фейерверками, стрельбой в воздух, римскими свечами и бенгальскими огнями ввел Петр I.

Сегодня можно смело устроить дома «световое шоу» — зажечь все гирлянды и декоративные светильники. А бенгальские огни и другую пиротехнику стоит использовать вне помещений.

День рождения соломинки для коктейлей

Забавный праздник возник 3 января 1888 года, когда американский предприниматель Марвин Стоун получил патент на бумажную соломинку. Ему не понравилось, что натуральные ржаные соломинки размокают и портят вкус напитка. Поэтому Стоун накрутил на карандаш полоску бумаги, смазал концы клеем и получил искусственную соломинку. Он экспериментировал с разными видами бумаги, чтобы трубочка не размокала при использовании.

Следующий шаг в эволюции соломинок сделал в 1930-х годах изобретатель Джозеф Фридман. Он добавил гофрированный участок, и соломинка стала гнуться. Это изобретение особенно оценили в больницах — поить лежачих пациентов стало удобнее. Во второй половине XX века появились прозрачные целлофановые соломинки для коктейлей, которые изобрел Отто Дайфенбах, владелец магазинчика в Балтиморе.

DavideAngelini/Shutterstock/FOTODOM

Международный день здоровья души и тела

Кто придумал этот праздник — неизвестно, да и не важно, поскольку отмечать такую дату можно хоть каждый день. Ее цель — напомнить о важности гармоничного развития и заботы как о физическом, так и о психическом состоянии. Начало года — отличное время, чтобы уделить внимание своему здоровью. В Международный день души и тела люди медитируют, занимаются йогой и абстрагируются от проблем.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 3 января в других странах

Сонный день — США. Этот неформальный праздник напоминает: в выходные нужно как следует выспаться. Дату придумала в 1998 году бостонская радиостанция WZLX, чтобы мотивировать людей больше отдыхать в холодные зимние месяцы. Традиция Сонного дня стала популярной и в некоторых других странах.

thebigland/Shutterstock/FOTODOM

День реставрации (революции) Мэйдзи — Япония. В этот день в 1868 году в Японии был провозглашен Манифест о восстановлении императорской власти, положивший конец более чем 250-летнему правлению сегуната Токугава и ознаменовавший начало эпохи Мэйдзи. Сегодня японцы чтят память императора Мэйдзи и предков, чьи реформы превратили феодальную Японию в современную мировую державу.

Религиозные праздники 3 января

Предпразднство Рождества Христова

В православном календаре перед большими церковными праздниками следуют дни предпразднства. Во время богослужений читаются молитвы, посвященные предстоящему торжеству. У Рождества Христова пять дней предпразднства — со 2 января.

День памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца

Святитель Петр широко почитается как церковный иерарх, приложивший много сил для объединения государства и благословивший Москву стать собирательницей земель русских. Летописи содержат многочисленные упоминания о святом.

Он родился во второй половине XIII века на Волыни. В 12 лет ушел в монастырь, где обучился иконописи и глубоко погрузился в Священное Писание. Позже Петр основал Новодворский монастырь на реке Рате и стал его первым игуменом. В 1308 году, согласно церковному преданию, после чудесного указания Божией Матери, был возведен Константинопольским патриархом в сан митрополита Киевского и всея Руси.

Святитель Петр был первым из русских митрополитов, кто избрал своей постоянной резиденцией Москву, а не Киев или Владимир. Тем самым он предопределил ее роль — будущего центра российского государства. По его благословению в августе 1326 года в Московском Кремле был заложен Успенский собор.

День памяти Прокопия Вятского, Христа ради юродивого

Блаженный Прокопий жил в конце XVI — начале XVII века. Он родился в благочестивой крестьянской семье. В отрочестве в него попала молния, но по молитве родителей мальчик выжил. Из-за этого случая Прокопий лишился рассудка. Стараниями братии Успенского Трифонового монастыря отрока удалось исцелить. В 20 лет Прокопий уехал в город Хлынов и принял подвиг юродства: терпел голод, холод, насмешки, злобу. За эти лишения Господь наградил его даром прозорливости. Юродивый мог предугадать выздоровление или смерть больных, предупреждал о пожарах и других бедствиях. За это люди стали чтить его как святого.

Православная церковь 3 января также чтит память: • мученицы Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии пострадавших;

• благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской;

• мученика Фемистоклея;

• святителя Филарета (Амфитеатрова), митрополита Киевского. Католическая церковь 3 января вспоминает: • святую Женевьеву (Геновефу), покровительницу Парижа.

Народные праздники и приметы 3 января

Прокопьев день

В народе в память о святом Прокопии Вятском отмечали Прокопьев день. Сегодня полагалось проверять запасы зерна и корма для скота, чтобы в амбаре не завелись мыши. Обязательно нужно было поторкать зерно — посмотреть, не слежалось ли оно. Девушки в этот день без устали подметали полы веником и считали, сколько зерна им попадется: если его было много, предстоящий год будет счастливым. Принято было прикладывать ухо к амбару: услышишь гул — лето будет неспокойным.

В Прокопьев день запрещалось подслушивать и подсматривать, чтобы не лишиться слуха или зрения. Погоду предсказывали по заре: красное солнце предвещало метель.

Александр Кряжев/РИА Новости

Приметы

Метель 3 января — к дождливому июлю.

Выпало много снега — к урожайному и плодородному году.

Эхо далеко слышно — к сильным морозам.

День тихий и спокойный — к хорошему урожаю.

Какие исторические события произошли 3 января

1431 год — герцог Бургундский продал за 10 тыс. золотых ливров Жанну д'Арк епископу Кошону, действовавшему от имени английского короля.

1799 год — в Константинополе подписан Русско-турецкий союзный договор, который оформил вступление Турции во Вторую антифранцузскую коалицию, которую составляли Россия и Англия.

— в Константинополе подписан Русско-турецкий союзный договор, который оформил вступление Турции во Вторую антифранцузскую коалицию, которую составляли Россия и Англия. 1870 год — началось строительство Бруклинского моста в Нью-Йорке.

— началось строительство Бруклинского моста в Нью-Йорке. 1924 год — британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера обнаружила каменный саркофаг фараона Тутанхамона, внутри оказался золотой гроб с его мумией.

— британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера обнаружила каменный саркофаг фараона Тутанхамона, внутри оказался золотой гроб с его мумией. 1934 год — в СССР успешно проведен эксперимент по обнаружению самолета радиолокационным методом.

— в СССР успешно проведен эксперимент по обнаружению самолета радиолокационным методом. 1961 год — США разорвали дипломатические отношения с Кубой. Спустя несколько месяцев американцы начали операцию по свержению правительства Кастро.

1963 год — состоялся первый полет советского реактивного пассажирского самолета Ил-62, ставшего гордостью отечественного авиастроения.

— состоялся советского реактивного пассажирского самолета Ил-62, ставшего гордостью отечественного авиастроения. 1977 год — Стив Джобс и Стив Возняк запустили в продажу первую партию компьютеров «Apple 1». Устройство стало редчайшим экспонатом, а компания превратилась в одну из самых влиятельных в мире корпораций.

— Стив Джобс и Стив Возняк запустили в продажу первую партию компьютеров «Apple 1». Устройство стало редчайшим экспонатом, а компания превратилась в одну из самых влиятельных в мире корпораций. 1993 год — в Москве подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Дни рождения и юбилеи 3 января

В 106 году до н. э. родился Марк Туллий Цицерон — величайший оратор и философ Древнего Рима.

— величайший оратор и философ Древнего Рима. В 1892 году на свет появился Джон Рональд Руэл Толкин — английский писатель и филолог, автор «Хоббита» и «Властелина колец».

— английский писатель и филолог, автор «Хоббита» и «Властелина колец». В 1897 году родилась Пола Негри — американская актриса, секс-символ эпохи немого кино.

— американская актриса, секс-символ эпохи немого кино. В 1906 году на свет появился Алексей Стаханов — советский шахтер, основоположник стахановского движения, Герой Социалистического Труда.

— советский шахтер, основоположник стахановского движения, Герой Социалистического Труда. В 1929 году родился Гордон Мур — сооснователь корпорации Intel и автор знаменитого «закона Мура», эмпирически предсказавшего экспоненциальный рост мощности компьютеров.

— сооснователь корпорации Intel и автор знаменитого «закона Мура», эмпирически предсказавшего экспоненциальный рост мощности компьютеров. В 1929 году родился Серджо Леоне — итальянский кинорежиссер, один из создателей жанра спагетти-вестерн, автор фильмов «Хороший, плохой, злой» и «Однажды на Диком Западе».

— итальянский кинорежиссер, один из создателей жанра спагетти-вестерн, автор фильмов «Хороший, плохой, злой» и «Однажды на Диком Западе». В 1936 году родился Николай Рубцов — советский лирический поэт. Песни на его стихи исполняли такие известные музыканты, как Александр Градский, Татьяна Буланова, группа «Форум» и другие.

— советский лирический поэт. Песни на его стихи исполняли такие известные музыканты, как Александр Градский, Татьяна Буланова, группа «Форум» и другие. В 1938 году родился Александр Лазарев — актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в таких фильмах, как «Еще раз про любовь», «Сказка, рассказанная ночью», «Село Степанчиково и его обитатели», «Демидовы».

Александр Лазарев в фильме «Еще раз про любовь» РИА Новости

Кто отмечает дни рождения