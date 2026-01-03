3 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 3 января
- День катания на санках
Традиция кататься на санках после праздничных застолий возникла еще на Руси. Это была одна из самых популярных зимних забав. Для катаний использовали естественные склоны или спуски к водоемам. В больших селах и городах сооружали ледяные горки. Сегодня после ленивых выходных достаточно выбраться в парки или выехать за город на специальные трассы, где можно взять в аренду сани, надувные «ватрушки» или ледянки и зарядиться позитивными эмоциями.
- День бенгальских искр и гирляндных огней
Праздник связан с традиционными новогодними атрибутами — елочными гирляндами и бенгальскими огнями. Кстати, название последних происходит от исторической области Бенгалия в Индии, где изобрели пиротехнический состав для подачи сигналов. Жители использовали для этого бамбуковые трубки, в которых поджигали смесь из селитры, серы и сернистой сурьмы. Постепенно бенгальцы научились получать цветной огонь и увеличили время его горения.
В Россию традицию «увеселительных огней» с фейерверками, стрельбой в воздух, римскими свечами и бенгальскими огнями ввел Петр I.
Сегодня можно смело устроить дома «световое шоу» — зажечь все гирлянды и декоративные светильники. А бенгальские огни и другую пиротехнику стоит использовать вне помещений.
- День рождения соломинки для коктейлей
Забавный праздник возник 3 января 1888 года, когда американский предприниматель Марвин Стоун получил патент на бумажную соломинку. Ему не понравилось, что натуральные ржаные соломинки размокают и портят вкус напитка. Поэтому Стоун накрутил на карандаш полоску бумаги, смазал концы клеем и получил искусственную соломинку. Он экспериментировал с разными видами бумаги, чтобы трубочка не размокала при использовании.
Следующий шаг в эволюции соломинок сделал в 1930-х годах изобретатель Джозеф Фридман. Он добавил гофрированный участок, и соломинка стала гнуться. Это изобретение особенно оценили в больницах — поить лежачих пациентов стало удобнее. Во второй половине XX века появились прозрачные целлофановые соломинки для коктейлей, которые изобрел Отто Дайфенбах, владелец магазинчика в Балтиморе.
- Международный день здоровья души и тела
Кто придумал этот праздник — неизвестно, да и не важно, поскольку отмечать такую дату можно хоть каждый день. Ее цель — напомнить о важности гармоничного развития и заботы как о физическом, так и о психическом состоянии. Начало года — отличное время, чтобы уделить внимание своему здоровью. В Международный день души и тела люди медитируют, занимаются йогой и абстрагируются от проблем.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 3 января в других странах
Сонный день — США. Этот неформальный праздник напоминает: в выходные нужно как следует выспаться. Дату придумала в 1998 году бостонская радиостанция WZLX, чтобы мотивировать людей больше отдыхать в холодные зимние месяцы. Традиция Сонного дня стала популярной и в некоторых других странах.
День реставрации (революции) Мэйдзи — Япония. В этот день в 1868 году в Японии был провозглашен Манифест о восстановлении императорской власти, положивший конец более чем 250-летнему правлению сегуната Токугава и ознаменовавший начало эпохи Мэйдзи. Сегодня японцы чтят память императора Мэйдзи и предков, чьи реформы превратили феодальную Японию в современную мировую державу.
Религиозные праздники 3 января
- Предпразднство Рождества Христова
В православном календаре перед большими церковными праздниками следуют дни предпразднства. Во время богослужений читаются молитвы, посвященные предстоящему торжеству. У Рождества Христова пять дней предпразднства — со 2 января.
- День памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца
Святитель Петр широко почитается как церковный иерарх, приложивший много сил для объединения государства и благословивший Москву стать собирательницей земель русских. Летописи содержат многочисленные упоминания о святом.
Он родился во второй половине XIII века на Волыни. В 12 лет ушел в монастырь, где обучился иконописи и глубоко погрузился в Священное Писание. Позже Петр основал Новодворский монастырь на реке Рате и стал его первым игуменом. В 1308 году, согласно церковному преданию, после чудесного указания Божией Матери, был возведен Константинопольским патриархом в сан митрополита Киевского и всея Руси.
Святитель Петр был первым из русских митрополитов, кто избрал своей постоянной резиденцией Москву, а не Киев или Владимир. Тем самым он предопределил ее роль — будущего центра российского государства. По его благословению в августе 1326 года в Московском Кремле был заложен Успенский собор.
- День памяти Прокопия Вятского, Христа ради юродивого
Блаженный Прокопий жил в конце XVI — начале XVII века. Он родился в благочестивой крестьянской семье. В отрочестве в него попала молния, но по молитве родителей мальчик выжил. Из-за этого случая Прокопий лишился рассудка. Стараниями братии Успенского Трифонового монастыря отрока удалось исцелить. В 20 лет Прокопий уехал в город Хлынов и принял подвиг юродства: терпел голод, холод, насмешки, злобу. За эти лишения Господь наградил его даром прозорливости. Юродивый мог предугадать выздоровление или смерть больных, предупреждал о пожарах и других бедствиях. За это люди стали чтить его как святого.
• мученицы Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии пострадавших;
• благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской;
• мученика Фемистоклея;
• святителя Филарета (Амфитеатрова), митрополита Киевского.
Католическая церковь 3 января вспоминает:
• святую Женевьеву (Геновефу), покровительницу Парижа.
Народные праздники и приметы 3 января
- Прокопьев день
В народе в память о святом Прокопии Вятском отмечали Прокопьев день. Сегодня полагалось проверять запасы зерна и корма для скота, чтобы в амбаре не завелись мыши. Обязательно нужно было поторкать зерно — посмотреть, не слежалось ли оно. Девушки в этот день без устали подметали полы веником и считали, сколько зерна им попадется: если его было много, предстоящий год будет счастливым. Принято было прикладывать ухо к амбару: услышишь гул — лето будет неспокойным.
В Прокопьев день запрещалось подслушивать и подсматривать, чтобы не лишиться слуха или зрения. Погоду предсказывали по заре: красное солнце предвещало метель.
- Приметы
Морозная и сухая погода — к жаркому лету.
Метель 3 января — к дождливому июлю.
Выпало много снега — к урожайному и плодородному году.
Эхо далеко слышно — к сильным морозам.
День тихий и спокойный — к хорошему урожаю.
Какие исторические события произошли 3 января
- 1431 год — герцог Бургундский продал за 10 тыс. золотых ливров Жанну д'Арк епископу Кошону, действовавшему от имени английского короля.
- 1799 год — в Константинополе подписан Русско-турецкий союзный договор, который оформил вступление Турции во Вторую антифранцузскую коалицию, которую составляли Россия и Англия.
- 1870 год — началось строительство Бруклинского моста в Нью-Йорке.
- 1924 год — британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера обнаружила каменный саркофаг фараона Тутанхамона, внутри оказался золотой гроб с его мумией.
- 1934 год — в СССР успешно проведен эксперимент по обнаружению самолета радиолокационным методом.
- 1961 год — США разорвали дипломатические отношения с Кубой. Спустя несколько месяцев американцы начали операцию по свержению правительства Кастро.
- 1963 год — состоялся первый полет советского реактивного пассажирского самолета Ил-62, ставшего гордостью отечественного авиастроения.
- 1977 год — Стив Джобс и Стив Возняк запустили в продажу первую партию компьютеров «Apple 1». Устройство стало редчайшим экспонатом, а компания превратилась в одну из самых влиятельных в мире корпораций.
- 1993 год — в Москве подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Дни рождения и юбилеи 3 января
- В 106 году до н. э. родился Марк Туллий Цицерон — величайший оратор и философ Древнего Рима.
- В 1892 году на свет появился Джон Рональд Руэл Толкин — английский писатель и филолог, автор «Хоббита» и «Властелина колец».
- В 1897 году родилась Пола Негри — американская актриса, секс-символ эпохи немого кино.
- В 1906 году на свет появился Алексей Стаханов — советский шахтер, основоположник стахановского движения, Герой Социалистического Труда.
- В 1929 году родился Гордон Мур — сооснователь корпорации Intel и автор знаменитого «закона Мура», эмпирически предсказавшего экспоненциальный рост мощности компьютеров.
- В 1929 году родился Серджо Леоне — итальянский кинорежиссер, один из создателей жанра спагетти-вестерн, автор фильмов «Хороший, плохой, злой» и «Однажды на Диком Западе».
- В 1936 году родился Николай Рубцов — советский лирический поэт. Песни на его стихи исполняли такие известные музыканты, как Александр Градский, Татьяна Буланова, группа «Форум» и другие.
- В 1938 году родился Александр Лазарев — актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в таких фильмах, как «Еще раз про любовь», «Сказка, рассказанная ночью», «Село Степанчиково и его обитатели», «Демидовы».
Кто отмечает дни рождения
- 78 лет исполняется Владимиру Стеклову — советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ.
- 70 лет исполняется Мелу Гибсону — американскому актеру и кинорежиссеру, лауреату премии «Оскар».
- 67 лет исполняется Федору Юрчихину — российскому космонавту, Герою РФ, совершившему пять полетов в космос.
- 57 лет исполняется Михаэлю Шумахеру — легендарному немецкому автогонщику, семикратному чемпиону мира в классе «Формула-1».
- 52 года исполняется Сергею Серкову — российскому музыканту, участнику первого состава группы «Ласковый май».
- 48 лет исполняется Константину Геничу — российскому футбольному журналисту и телекомментатору.
- 34 года исполняется Максиму Цветкову — российскому биатлонисту, бронзовому призеру Олимпийских игр (2022) и чемпиону мира (2017).
- 30 лет исполняется Флоренс Пью — британской актрисе, снявшейся в фильмах «Оппенгеймер», «Дюна: часть 2», «Мы живем во времени».
- 23 года исполняется Грете Тунберг — шведской экоактивистке, инициатору школьных забастовок в защиту климата.