Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Общество

3 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 3 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Matthias Bein/ZB/Global Look Press

3 января в России празднуют День катания на санках — самое время перейти от пассивного отдыха к зимним развлечениям. В мире отмечают Международный день рождения соломинки для коктейлей. Православные верующие сегодня вспоминают святителя и чудотворца Петра Московского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 3 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 3 январяКакие праздники и памятные даты отмечаются 3 января в других странахРелигиозные праздники 3 январяНародные праздники и приметы 3 январяКакие исторические события произошли 3 январяДни рождения и юбилеи 3 января

Праздники в России и мире 3 января

  • День катания на санках

Традиция кататься на санках после праздничных застолий возникла еще на Руси. Это была одна из самых популярных зимних забав. Для катаний использовали естественные склоны или спуски к водоемам. В больших селах и городах сооружали ледяные горки. Сегодня после ленивых выходных достаточно выбраться в парки или выехать за город на специальные трассы, где можно взять в аренду сани, надувные «ватрушки» или ледянки и зарядиться позитивными эмоциями.

  • День бенгальских искр и гирляндных огней

Праздник связан с традиционными новогодними атрибутами — елочными гирляндами и бенгальскими огнями. Кстати, название последних происходит от исторической области Бенгалия в Индии, где изобрели пиротехнический состав для подачи сигналов. Жители использовали для этого бамбуковые трубки, в которых поджигали смесь из селитры, серы и сернистой сурьмы. Постепенно бенгальцы научились получать цветной огонь и увеличили время его горения.

В Россию традицию «увеселительных огней» с фейерверками, стрельбой в воздух, римскими свечами и бенгальскими огнями ввел Петр I.
Сегодня можно смело устроить дома «световое шоу» — зажечь все гирлянды и декоративные светильники. А бенгальские огни и другую пиротехнику стоит использовать вне помещений.

  • День рождения соломинки для коктейлей

Забавный праздник возник 3 января 1888 года, когда американский предприниматель Марвин Стоун получил патент на бумажную соломинку. Ему не понравилось, что натуральные ржаные соломинки размокают и портят вкус напитка. Поэтому Стоун накрутил на карандаш полоску бумаги, смазал концы клеем и получил искусственную соломинку. Он экспериментировал с разными видами бумаги, чтобы трубочка не размокала при использовании.

Следующий шаг в эволюции соломинок сделал в 1930-х годах изобретатель Джозеф Фридман. Он добавил гофрированный участок, и соломинка стала гнуться. Это изобретение особенно оценили в больницах — поить лежачих пациентов стало удобнее. Во второй половине XX века появились прозрачные целлофановые соломинки для коктейлей, которые изобрел Отто Дайфенбах, владелец магазинчика в Балтиморе.

DavideAngelini/Shutterstock/FOTODOM

  • Международный день здоровья души и тела

Кто придумал этот праздник — неизвестно, да и не важно, поскольку отмечать такую дату можно хоть каждый день. Ее цель — напомнить о важности гармоничного развития и заботы как о физическом, так и о психическом состоянии. Начало года — отличное время, чтобы уделить внимание своему здоровью. В Международный день души и тела люди медитируют, занимаются йогой и абстрагируются от проблем.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 3 января в других странах

Сонный день — США. Этот неформальный праздник напоминает: в выходные нужно как следует выспаться. Дату придумала в 1998 году бостонская радиостанция WZLX, чтобы мотивировать людей больше отдыхать в холодные зимние месяцы. Традиция Сонного дня стала популярной и в некоторых других странах.

thebigland/Shutterstock/FOTODOM

День реставрации (революции) Мэйдзи — Япония. В этот день в 1868 году в Японии был провозглашен Манифест о восстановлении императорской власти, положивший конец более чем 250-летнему правлению сегуната Токугава и ознаменовавший начало эпохи Мэйдзи. Сегодня японцы чтят память императора Мэйдзи и предков, чьи реформы превратили феодальную Японию в современную мировую державу.

Религиозные праздники 3 января

  • Предпразднство Рождества Христова

В православном календаре перед большими церковными праздниками следуют дни предпразднства. Во время богослужений читаются молитвы, посвященные предстоящему торжеству. У Рождества Христова пять дней предпразднства — со 2 января.

  • День памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца

Святитель Петр широко почитается как церковный иерарх, приложивший много сил для объединения государства и благословивший Москву стать собирательницей земель русских. Летописи содержат многочисленные упоминания о святом.

Он родился во второй половине XIII века на Волыни. В 12 лет ушел в монастырь, где обучился иконописи и глубоко погрузился в Священное Писание. Позже Петр основал Новодворский монастырь на реке Рате и стал его первым игуменом. В 1308 году, согласно церковному преданию, после чудесного указания Божией Матери, был возведен Константинопольским патриархом в сан митрополита Киевского и всея Руси.

Святитель Петр был первым из русских митрополитов, кто избрал своей постоянной резиденцией Москву, а не Киев или Владимир. Тем самым он предопределил ее роль — будущего центра российского государства. По его благословению в августе 1326 года в Московском Кремле был заложен Успенский собор.

  • День памяти Прокопия Вятского, Христа ради юродивого

Блаженный Прокопий жил в конце XVI — начале XVII века. Он родился в благочестивой крестьянской семье. В отрочестве в него попала молния, но по молитве родителей мальчик выжил. Из-за этого случая Прокопий лишился рассудка. Стараниями братии Успенского Трифонового монастыря отрока удалось исцелить. В 20 лет Прокопий уехал в город Хлынов и принял подвиг юродства: терпел голод, холод, насмешки, злобу. За эти лишения Господь наградил его даром прозорливости. Юродивый мог предугадать выздоровление или смерть больных, предупреждал о пожарах и других бедствиях. За это люди стали чтить его как святого.

Православная церковь 3 января также чтит память:

• мученицы Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии пострадавших;
• благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской;
• мученика Фемистоклея;
• святителя Филарета (Амфитеатрова), митрополита Киевского.

Католическая церковь 3 января вспоминает:

• святую Женевьеву (Геновефу), покровительницу Парижа.

Народные праздники и приметы 3 января

  • Прокопьев день

В народе в память о святом Прокопии Вятском отмечали Прокопьев день. Сегодня полагалось проверять запасы зерна и корма для скота, чтобы в амбаре не завелись мыши. Обязательно нужно было поторкать зерно — посмотреть, не слежалось ли оно. Девушки в этот день без устали подметали полы веником и считали, сколько зерна им попадется: если его было много, предстоящий год будет счастливым. Принято было прикладывать ухо к амбару: услышишь гул — лето будет неспокойным.

В Прокопьев день запрещалось подслушивать и подсматривать, чтобы не лишиться слуха или зрения. Погоду предсказывали по заре: красное солнце предвещало метель.

Александр Кряжев/РИА Новости

  • Приметы

Морозная и сухая погода — к жаркому лету.

Метель 3 января — к дождливому июлю.

Выпало много снега — к урожайному и плодородному году.

Эхо далеко слышно — к сильным морозам.

День тихий и спокойный — к хорошему урожаю.

Какие исторические события произошли 3 января

  • 1431 год — герцог Бургундский продал за 10 тыс. золотых ливров Жанну д'Арк епископу Кошону, действовавшему от имени английского короля.

  • 1799 год — в Константинополе подписан Русско-турецкий союзный договор, который оформил вступление Турции во Вторую антифранцузскую коалицию, которую составляли Россия и Англия.
  • 1870 год — началось строительство Бруклинского моста в Нью-Йорке.
  • 1924 год — британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера обнаружила каменный саркофаг фараона Тутанхамона, внутри оказался золотой гроб с его мумией.
  • 1934 год — в СССР успешно проведен эксперимент по обнаружению самолета радиолокационным методом.
  • 1961 год — США разорвали дипломатические отношения с Кубой. Спустя несколько месяцев американцы начали операцию по свержению правительства Кастро.

  • 1963 год — состоялся первый полет советского реактивного пассажирского самолета Ил-62, ставшего гордостью отечественного авиастроения.
  • 1977 год — Стив Джобс и Стив Возняк запустили в продажу первую партию компьютеров «Apple 1». Устройство стало редчайшим экспонатом, а компания превратилась в одну из самых влиятельных в мире корпораций.
  • 1993 год — в Москве подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Дни рождения и юбилеи 3 января

  • В 106 году до н. э. родился Марк Туллий Цицерон — величайший оратор и философ Древнего Рима.
  • В 1892 году на свет появился Джон Рональд Руэл Толкин — английский писатель и филолог, автор «Хоббита» и «Властелина колец».
  • В 1897 году родилась Пола Негри — американская актриса, секс-символ эпохи немого кино.
  • В 1906 году на свет появился Алексей Стаханов — советский шахтер, основоположник стахановского движения, Герой Социалистического Труда.
  • В 1929 году родился Гордон Мур — сооснователь корпорации Intel и автор знаменитого «закона Мура», эмпирически предсказавшего экспоненциальный рост мощности компьютеров.
  • В 1929 году родился Серджо Леоне — итальянский кинорежиссер, один из создателей жанра спагетти-вестерн, автор фильмов «Хороший, плохой, злой» и «Однажды на Диком Западе».
  • В 1936 году родился Николай Рубцов — советский лирический поэт. Песни на его стихи исполняли такие известные музыканты, как Александр Градский, Татьяна Буланова, группа «Форум» и другие.
  • В 1938 году родился Александр Лазарев — актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в таких фильмах, как «Еще раз про любовь», «Сказка, рассказанная ночью», «Село Степанчиково и его обитатели», «Демидовы».

Александр Лазарев в фильме «Еще раз про любовь»
РИА Новости

Кто отмечает дни рождения

  • 78 лет исполняется Владимиру Стеклову — советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ.
  • 70 лет исполняется Мелу Гибсону — американскому актеру и кинорежиссеру, лауреату премии «Оскар».
  • 67 лет исполняется Федору Юрчихину — российскому космонавту, Герою РФ, совершившему пять полетов в космос.
  • 57 лет исполняется Михаэлю Шумахеру — легендарному немецкому автогонщику, семикратному чемпиону мира в классе «Формула-1».
  • 52 года исполняется Сергею Серкову — российскому музыканту, участнику первого состава группы «Ласковый май».
  • 48 лет исполняется Константину Геничу — российскому футбольному журналисту и телекомментатору.
  • 34 года исполняется Максиму Цветкову — российскому биатлонисту, бронзовому призеру Олимпийских игр (2022) и чемпиону мира (2017).
  • 30 лет исполняется Флоренс Пью — британской актрисе, снявшейся в фильмах «Оппенгеймер», «Дюна: часть 2», «Мы живем во времени».
  • 23 года исполняется Грете Тунберг — шведской экоактивистке, инициатору школьных забастовок в защиту климата.

