Посольство РФ направило протест МИД Австрии из-за празднования дня рождения Бандеры

Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Австрии из-за празднования дня рождения украинского националиста Степана Бандеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию.

«Ничего, кроме глубокого отвращения, не вызывает очередная провокационная выходка горстки украинских и ичкерийских радикалов, ..., которые 1 января вновь решили устроить в центре Вены празднование дня рождения пособника нацистов, военного преступника Степана Бандеры. <...> В связи с произошедшим посольство России в Австрии официально выразило протест Министерству иностранных дел Австрии», — заявили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что подобные действия оскорбляют «память жертв нацизма» и бросают грубый вызов общественной морали.

30 декабря польский правый политик Якуб Климас заявил, что на Украине должны быть снесены памятники Степану Бандере.

Политик отметил, что когда Польша финансово помогает Украине, там стоят памятники этому преступнику. Он подчеркнул, что поляки, если хотят быть честными по отношению к своей истории, не должны позволять такого, а требовать, чтобы на Украине пришел конец «бандеризма».

Ранее на Украине выпустили банкноты с бандеровским лозунгом.