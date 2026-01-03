Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Посольство РФ направило протест МИД Австрии из-за празднования дня рождения Бандеры

Посольство РФ назвало провокацией празднование дня рождения Бандеры в Вене
РИА «Новости»

Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Австрии из-за празднования дня рождения украинского националиста Степана Бандеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию.

«Ничего, кроме глубокого отвращения, не вызывает очередная провокационная выходка горстки украинских и ичкерийских радикалов, ..., которые 1 января вновь решили устроить в центре Вены празднование дня рождения пособника нацистов, военного преступника Степана Бандеры. <...> В связи с произошедшим посольство России в Австрии официально выразило протест Министерству иностранных дел Австрии», — заявили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что подобные действия оскорбляют «память жертв нацизма» и бросают грубый вызов общественной морали.

30 декабря польский правый политик Якуб Климас заявил, что на Украине должны быть снесены памятники Степану Бандере.

Политик отметил, что когда Польша финансово помогает Украине, там стоят памятники этому преступнику. Он подчеркнул, что поляки, если хотят быть честными по отношению к своей истории, не должны позволять такого, а требовать, чтобы на Украине пришел конец «бандеризма».

Ранее на Украине выпустили банкноты с бандеровским лозунгом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27551467_rnd_5",
    "video_id": "record::c99d6071-dd91-42ff-ab16-99ede0baca71"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+