На Земле началась магнитная буря

Слабая магнитная буря началась на Земле в пятницу, 2 января. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По его информации, в настоящее время степень возмущенности магнитного поля планеты (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

До этого в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что в ночь на 3 января на Земле может произойти первая ощутимая в 2026 году магнитная буря.

Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать слабость, разбитость, раздражительность, упадок сил. Может сильно разболеться голова, появиться шум в ушах и ухудшиться аппетит. Как посоветовала врач-терапевт и кардиолог Ольга Минина, в такие периоды важно побольше отдыхать, не браться за необязательную работу, постараться меньше стрессовать, пить больше жидкости и есть продукты, богатые магнием и калием. Кроме того, из рациона следует исключить алкоголь, кофе, энергетики, острую, жирную и соленую пищу. Среди других способов облегчить самочувствие — контрастный душ, плавание, прием витаминов и хороший сон.

