Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Британский депутат принял Минск за часть России

Британский депутат назвала Минск частью России в интеллектуальной телевикторине
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Депутат Палаты общин Великобритании от партии «зеленых» Карла Деньер в ходе интеллектуального телешоу University Challenge назвала Минск частью России, отвечая на один из вопросов программы. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выпуска шоу выпускников Даремского университета, капитаном которого выступала Карла Деньер, участникам задали вопрос: «Какой российский город — самый густонаселенный к северу от Полярного круга — был основан на Кольском полуострове в 1910-х годах как незамерзающий морской порт?». Журналистки София Смит Галер и Трейси Маклеод предположили, что речь идет о Минске. Деньер поддержала их версию и озвучила ее как окончательный ответ.

Ведущий программы Амол Раджан, рассмеявшись, уточнил, что Минск является столицей Белоруссии, и сообщил правильный ответ — Мурманск. Несмотря на ошибку, команда под руководством Деньер одержала победу в полуфинале над представителями Тринити-колледжа Кембриджа и вышла в финал, где встретится с выпускниками Кибл-колледжа Оксфорда.

25 ноября глава британского МИД Иветт Купер в интервью The Independent заявила, что Россия должна сесть за стол переговоров по Украине. Она также напомнила позицию европейских стран, касаемо необходимости обеспечить «прочный» мир.

Ранее в Британии атаку ВСУ на резиденцию Путина связали с планом Трампа по Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27551359_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+