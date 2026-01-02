Депутат Палаты общин Великобритании от партии «зеленых» Карла Деньер в ходе интеллектуального телешоу University Challenge назвала Минск частью России, отвечая на один из вопросов программы. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выпуска шоу выпускников Даремского университета, капитаном которого выступала Карла Деньер, участникам задали вопрос: «Какой российский город — самый густонаселенный к северу от Полярного круга — был основан на Кольском полуострове в 1910-х годах как незамерзающий морской порт?». Журналистки София Смит Галер и Трейси Маклеод предположили, что речь идет о Минске. Деньер поддержала их версию и озвучила ее как окончательный ответ.

Ведущий программы Амол Раджан, рассмеявшись, уточнил, что Минск является столицей Белоруссии, и сообщил правильный ответ — Мурманск. Несмотря на ошибку, команда под руководством Деньер одержала победу в полуфинале над представителями Тринити-колледжа Кембриджа и вышла в финал, где встретится с выпускниками Кибл-колледжа Оксфорда.

25 ноября глава британского МИД Иветт Купер в интервью The Independent заявила, что Россия должна сесть за стол переговоров по Украине. Она также напомнила позицию европейских стран, касаемо необходимости обеспечить «прочный» мир.

Ранее в Британии атаку ВСУ на резиденцию Путина связали с планом Трампа по Украине.