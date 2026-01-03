В России спрогнозировали скидки на недвижимость в 2026 году

В новом году россияне могут получить больше шансов на выгодные сделки с жильем. Об этом в подкасте «Smarent Pro недвижимость» рассказал аналитик рынка, эксперт по инвестициям Артём Цогоев. «Газета.Ru» ознакомилась с выдержками из интервью.

По словам аналитика, в последние годы рынок недвижимости держится на семейной ипотеке. От сохранения государственных льгот зависит динамика развития сферы и динамика цен на жилье в новом году.

«Семейная ипотека — основной драйвер продаж: ее доля при покупке недвижимости в 2025 году была существенной. Если льготу сократят, это вызовет трудности для застройщиков. Изменения с 1 февраля [возможность оформления только на одного из супругов] повлекут снижение числа покупателей и скидки от застройщиков во втором квартале нового года. В краткосрочной перспективе это может вызвать ажиотажный спрос и рост цен. После рынок рискует столкнуться с падением продаж и вынужденными скидками», — рассказал эксперт.

Так как ситуация с семейной ипотекой неопределенная, прогнозировать динамику цен рынка к середине 2026 года сложно. Ситуация будет зависеть от действий государства и реакции покупателей, считает Цогоев.

«В сложные времена реальные скидки на жилье доходят до 15-20%. Если случится чудо, снизится ключевая ставка, люди принесут на рынок деньги, которые освободились из депозитов — это сгладит ситуацию. Если этого не произойдет — застройщикам более ничего не останется, как давать скидки покупателям. В Москве наиболее подходящей категорией для этого будет жилье бизнес-класса. Комфорт и премиум-класс покажут большую стабильность», — подчеркнул он.

Государственные меры временно сдвигают естественный цикл рынка недвижимости. Цогоев прогнозирует, что подешевеет недвижимость, когда завершится поддержка государства, которое удерживает цены и стимулирует ипотечный спрос.

«Рынок недвижимости цикличен, но сейчас происходят события, которые этот цикл сдвигают. Когда у нас должна была быть коррекция, началось субсидирование ставок по ипотеке государством. Недвижимость начнет дешеветь тогда, когда стимулирование рынка со стороны исчезнет полностью. По планам, государство будет субсидировать ипотеку, застройщиков и рост цен до 2030 года. Значит, после этого периода, по законам логики, стоит ждать изменений», — резюмировал он.

