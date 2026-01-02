Размер шрифта
Новости политики

Зеленский решил сменить министра обороны Украины

Зеленский предложил министру цифровой трансформации Федорову стать главой МО
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что новым министром обороны Украины станет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Решил изменить и формат роботы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать [министру цифровой трансформации] Михаилу Федорову», — заявил он.

Зеленский менял министра обороны летом 2025 года: тогда он назначил главой ведомства Дениса Шмыгаля, который до этого был премьер-министром страны. Шмыгаль сменил на посту главы МО Рустема Умерова, который ныне возглавляет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а также украинскую делегацию на мирных переговорах.

По словам украинского лидера, Шмыгаль после кадровых перестановок «останется в команде».

Также 2 января украинский президент предложил главе главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кириллу Буданову возглавить свой офис вместо освобожденного от должности на фоне коррупционного скандала Андрея Ермака. Глава украинской разведки согласился занять пост и заявил, что для него честь и ответственность «в историческое время для Украины» заняться вопросами стратегической безопасности.

Позже Зеленский сообщил, что преемником Буданова на посту главы ГУР минобороны республики станет Олег Иващенко. До этого он руководил Службой внешней разведки страны.

Ранее сообщалось, что Залужный готовится покинуть пост посла и вернуться на Украину.

