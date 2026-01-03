Глава евродипломатии Кая Каллас хочет, чтобы Евросоюз воевал с Россией и КНР. Об этом в социальной сети X заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом Дмитриев отреагировал на пост пользователя, который выложил видео с Каллас, где она заявляет, что как можно говорить о том, чтобы взять на себя риски, связанные с Китаем, если не получается эффективно надавить на Россию.

«Глупая Кая хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем», — написал он.

17 декабря президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» и ложью сценарий нападения Российской Федерации на Европу, а европейских политиков он обвинил в «повышении градуса истерии». По его словам, в Европе людям «вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией». Однако люди, которые их произносят, похоже, «забыли» о своей ответственности, отметил российский лидер.

Ранее Каллас назвали «подарком» для России.