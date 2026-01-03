Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Спецпредставитель Путина сделал заявление о Каллас и о ее желании воевать с Россией

Глава РФПИ Дмитриев: Каллас хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и КНР
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас хочет, чтобы Евросоюз воевал с Россией и КНР. Об этом в социальной сети X заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом Дмитриев отреагировал на пост пользователя, который выложил видео с Каллас, где она заявляет, что как можно говорить о том, чтобы взять на себя риски, связанные с Китаем, если не получается эффективно надавить на Россию.

«Глупая Кая хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем», — написал он.

17 декабря президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» и ложью сценарий нападения Российской Федерации на Европу, а европейских политиков он обвинил в «повышении градуса истерии». По его словам, в Европе людям «вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией». Однако люди, которые их произносят, похоже, «забыли» о своей ответственности, отметил российский лидер.

Ранее Каллас назвали «подарком» для России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27551455_rnd_2",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+