Эксперт рассказал, где были собраны беспилотники, ударившие по Хорлам

Эксперт Киселев: ударившие по Хорлам БПЛА были собраны из деталей Rheinmetall
Сергей Мирный/РИА Новости

Военный эксперт Виталий Киселев рассказал ТАСС, что беспилотники, атаковавшие кафе и отель в Хорлах Херсонской области, были собраны из деталей немецкой компании Rheinmetall.

По его словам, немецкие детали видно на фото- и видеозаписях, опубликованных в интернете.

«Беспилотники собраны из немецких запчастей. С 2023 года Германия начала на Украину поставки комплектующих компонентов к БПЛА: систем радиоуправления, контролеров, двигателей внутреннего сгорания. Сейчас немцы еще модернизируют свои компоненты к БПЛА, в том числе двигатели. <…> В беспилотниках, упавших в Хорлах, были запчасти немецкой компании Rheinmetall, которая и ведет поставки [деталей для БПЛА] на Украину», — отметил Киселев.

Накануне уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев заявил, что раненого в результате удара по Хорлам 12-летнего мальчика в критическом состоянии планируют перевести для лечения в Москву.

По словам омбудсмена, ребенок находится в реанимации Республиканской детской клинической больницы в Симферополе. Мальчик получил множественные тяжелые ранения, в том числе в голову и туловище, и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи борются за его жизнь.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

Ранее пострадавшая при ударе ВСУ по Хорлам рассказала о бегстве сквозь битое стекло.

