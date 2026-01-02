Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставили с флагом имитировать контроль над Димитровым (украинское название Мирноград — прим. ред;). Об этом заявил военнослужащий с позывным «Мучной» в интервью Telegram-каналу «Политика Страны».

По его словам, реально подобные действия никак не изменили положение на линии боевого соприкосновения, однако случай стал подтверждением того, что заводить туда бойцов – означает подвергать опасности.

Военный добавил, что российская сторона постоянно прочесывает поля дронами, фактически перекрывая возможность украинской стороне свободно заходить как в Родинское, так и в сторону Димитрова.

За неделю российской армией были взяты под контроль пять населенных пунктов: Степногорск, Лукьяновское и Гуляйполе в Запорожской области, Диброва, Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в Донецкой Народной Республике и Богуславка в Харьковской области.

По информации Минобороны России, ВСУ потеряли в боях в 2025 году около 513 480 человек.

Ранее в Минобороны рассказали о попытках Киева убедить Запад в присутствии ВСУ в ДНР.