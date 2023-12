«Мне хочется побыть отшельницей»: певице Нелли Фуртадо – 45

Нелли Ким Фуртадо родилась 2 декабря 1978 года в Канаде в семье португальских иммигрантов. Свое имя она получила в честь советской гимнастки Нелли Ким.

В семье Фуртадо чтили португальские традиции, поэтому Нелли с детства учили фольклору ее исторической родины, национальным танцам и песням в жанре фаду. Это отразилось и в ее музыкальном стиле, который сформировался на стыке традиционной поп-музыки, фолка и современного R&B.

В конце 1990-х Фуртадо создала группу Nelstar, а в 2000-м выпустила дебютный альбом Whoa, Nelly!, получивший четыре номинации на Грэмми.

Третий сборник Фуртадо Loose стал одним из самых продаваемых альбомов 2000-х годов. В него вошел сингл Say It Right, возглавивший чарты США, Франции, Новой Зеландии и стран Европы. Несмотря на успех, у певицы случился нервный срыв во время тура с новым альбомом, после чего она взяла перерыв в карьере.

«Однажды вечером я вышла на сцену и внезапно осознала, насколько я была в стрессе. Я даже плакала на протяжении первых двух песен», – рассказывала она в интервью Daily Mail.

В период с 2006 по 2012 год Фуртадо выпустила лишь альбом на испанском языке и сборник хитов, но затем вернулась на сцену с The Spirit Indestructible, который был номинирован на премию Juno как поп-альбом года. В 2017 году она выпустила альбом The Ride на собственном лейбле.

«Бывают моменты, когда мне хочется побыть отшельницей, живущей в коттедже», – признавалась певица.