Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«Мне хочется побыть отшельницей»: певице Нелли Фуртадо – 45

Исполнительница хита Say it Right Нелли Фуртадо отмечает 45-летний юбилей

Нелли Ким Фуртадо родилась 2 декабря 1978 года в Канаде в семье португальских иммигрантов. Свое имя она получила в честь советской гимнастки Нелли Ким.

В семье Фуртадо чтили португальские традиции, поэтому Нелли с детства учили фольклору ее исторической родины, национальным танцам и песням в жанре фаду. Это отразилось и в ее музыкальном стиле, который сформировался на стыке традиционной поп-музыки, фолка и современного R&B.

В конце 1990-х Фуртадо создала группу Nelstar, а в 2000-м выпустила дебютный альбом Whoa, Nelly!, получивший четыре номинации на Грэмми.

Третий сборник Фуртадо Loose стал одним из самых продаваемых альбомов 2000-х годов. В него вошел сингл Say It Right, возглавивший чарты США, Франции, Новой Зеландии и стран Европы. Несмотря на успех, у певицы случился нервный срыв во время тура с новым альбомом, после чего она взяла перерыв в карьере.

«Однажды вечером я вышла на сцену и внезапно осознала, насколько я была в стрессе. Я даже плакала на протяжении первых двух песен», – рассказывала она в интервью Daily Mail.

В период с 2006 по 2012 год Фуртадо выпустила лишь альбом на испанском языке и сборник хитов, но затем вернулась на сцену с The Spirit Indestructible, который был номинирован на премию Juno как поп-альбом года. В 2017 году она выпустила альбом The Ride на собственном лейбле.

«Бывают моменты, когда мне хочется побыть отшельницей, живущей в коттедже», – признавалась певица.

Картина дня
«Опасные и бессмысленные». Могут ли состояться выборы президента на Украине
«Страна.ua»: на Украине проведут выборы, если Залужный откажется участвовать
Над Азовским морем сбиты две украинские ракеты
Напавший на американца Уилана в колонии турок находится в больнице
Подольская рассказала о любимом новогоднем подарке из детства
Стало известно, сколько заработает победитель Евро-2024
Возобновлена эвакуация граждан РФ и их родственников-палестинцев из Газы
Малахов ответил на обвинения в недопуске к съемкам актера в кепке с триколором
Новости и материалы
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
«Наверное, мне слишком легко жилось»: Костомаров высказался об ампутации
Буркина-Фасо и Нигер вышли из «Сахельской пятерки»
Найден способ защитить мозг от высокожировой диеты
Life Metabolism: спорт защищает мышей от ухудшения памяти при ожирении
Забастовка польских дальнобойщиков повлияла на финансирование ВСУ
Медведев сравнил масштаб Москвы со странами Европы
«Крылья Советов» вернулись в топ-3 РПЛ
Бритни Спирс прервала день рождения для срочного визита к врачу
В РФ переход на электронные медкарты станет обязательным с 2024 года
Ученый рассказал о симптомах глазного сифилиса
The Conversation: сифилис глаз может проявиться их воспалением или параличом нервов
В «Урале» назвали провокацией сообщения о взятке арбитра матча с «Пари НН»
Над Краснодаром раздаются звуки взрывов
Стало известно, сколько Запорожская АЭС оставалась без питания
70-летняя женщина из Уганды родила близнецов
The Independent: 70-летняя женщина из Уганды родила близнецов с помощью ЭКО
В Калуге арестованы все подозреваемые в похищении восьмилетней девочки
Немецкий спецназ задержал украинца в туалете электрички
Ученые выяснили, что стабильность государств снижается по мере их старения
Легендарный тренер Романцев не захотел вернуться в «Спартак»
Все новости
Кличко заявил, что Зеленский ведет страну к авторитаризму
У Филиппин объявлена угроза цунами после землетрясения
СБУ запретила Порошенко проводить встречу с Орбаном
«Навязчивая идея пришла ко мне». Похитители восьмилетней девочки путаются в показаниях
Суд арестовал четырех подозреваемых в похищении девочки в Калужской области
Лазарев удалил клип с кистями, «ласкающими друг друга». В нем увидели пропаганду ЛГБТ
Лазарев удалил клип на песню «Так красиво», в котором нашли пропаганду ЛГБТ
«Прошу прощения у русского народа»: Шарлота отправили в СИЗО
Певца Шарлота арестовали за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих
13 главных фото недели: шторм в Сочи, извержение вулкана в Италии и медведи-космонавты в Москве
«Он не пожалел своей жизни». Школьник из клипа «Тает лед» погиб на Украине
Герой клипа на песню группы «Грибы» «Тает лед» Степанов погиб во время СВО
«Мальчик и птица» Миядзаки, «Rebel Moon» Снайдера, «Феррари» и еще 14 фильмов декабря
Какие новые фильмы выходят в кино и онлайн в декабре 2023 года
От Рима и США до Древней Руси: где было самое жестокое рабство?
Международный день борьбы за отмену рабства отмечается сегодня
Первоначальный взнос по льготной ипотеке снова повысят
Хуснуллин заявил о планах повышения первоначального взноса по льготной ипотеке
КНДР предостерегла от атак на свой спутник-разведчик. Он уже шлет снимки военных объектов США
КНДР будет считать объявлением войны вмешательство в работу ее спутника
Мешки, синяки и отеки: лучшие способы борьбы с усталым взглядом
Какие процедуры помогут справиться с синяками и отеками под глазами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий