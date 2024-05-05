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Лавров заявил о желании Запада «сломать сербов»

Лавров заявил, что Запад хочет сломать сербов резолюцией в ООН по Сребренице

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МИД РФ

Резолюция, предложенная Германией и Руандой в Генассамблею Организации Объединенных Наций (ООН) в Сребренице, имеет своей целью сломать сербов, которые являются «слишком самостоятельными в своих действиях» и не планируют присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.

«Цель – сломать сербов. 10 лет назад в СБ ООН они пытались провести такую резолюцию. Мы использовали право вето. Невозможно объяснить, чем руководствуются европейцы в практическом плане, продвигая эту идею, кроме одной причины – сербы слишком своенравны, слишком самостоятельны в своих действиях», — сказал Лавров.

5 мая Лавров сказал, что нарушение устава Организации Объединенных Наций странами Запада является причиной всех мировых проблем.

Также он заявил, что страны Запада пытаются сформировать коалиции против России и КНР.

Кроме того, министр сказал, что французский президент Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией», пытаясь заполучить лидерство в Европе.

Ранее Лавров не поверил заявлениям Швейцарии о желании видеть РФ на саммите по Украине.

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