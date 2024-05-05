Лавров рассказал, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии

Некоторые страны, которые собираются участвовать во встрече по Украине в Швейцарии, хотят сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность переговоров без России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью АТВ.

«Некоторые участвуют, однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью — объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия РФ и на основе ультиматумов», — заявил он.

Также российский министр заявил, что швейцарские власти лгут о желании видеть РФ среди участников мирной конференции по Украине.

Кроме того, он сказал, что никто из украинских и западных политиков не готов к серьезным переговорам с РФ по урегулированию конфликта.

По словам Лаврова, нарушение устава Организации Объединенных Наций (ООН) странами Запада является причиной всех мировых проблем.

Ранее Лавров объяснил «пещерную русофобию» Эммануэля Макрона.