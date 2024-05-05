Лавров заявил о стремлении Запада нанести православию непоправимый ущерб

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью боснийскому телеканалу «АТВ», что Запад желает нанести православию непоправимый ущерб.

«Искореняют православие (в самопровозглашенном Косово). Это совершенно очевидно. Западу это нравится. Запад хочет, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб и чтобы православный мир оказался под руководством константинопольского патриарха», — сказал дипломат.

Он добавил, что патриарх Константинополя «находится под прямым управлением США, зависит от них финансово и выполняет все их «причуды».

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в западных странах место христианства постепенно занимает «другая монотеистическая религия».

Как отметил глава Русской православной церкви (РПЦ), западное общество начало «терять веру». Из-за этого расположенные здесь храмы превращаются в мечети или, в худшем случае, в увеселительные заведения.

Ранее Нарышкин заявил, что Киев и Запад хотят физически уничтожить каноническое православие на Украине.