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Лавров заявил о стремлении Запада нанести православию непоправимый ущерб

Лавров: Запад желает, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью боснийскому телеканалу «АТВ», что Запад желает нанести православию непоправимый ущерб.

«Искореняют православие (в самопровозглашенном Косово). Это совершенно очевидно. Западу это нравится. Запад хочет, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб и чтобы православный мир оказался под руководством константинопольского патриарха», — сказал дипломат.

Он добавил, что патриарх Константинополя «находится под прямым управлением США, зависит от них финансово и выполняет все их «причуды».

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в западных странах место христианства постепенно занимает «другая монотеистическая религия».

Как отметил глава Русской православной церкви (РПЦ), западное общество начало «терять веру». Из-за этого расположенные здесь храмы превращаются в мечети или, в худшем случае, в увеселительные заведения.

Ранее Нарышкин заявил, что Киев и Запад хотят физически уничтожить каноническое православие на Украине.

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