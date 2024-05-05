Рублев ответил на вопрос, каким словом он может описать победу на «Мастерсе» в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в финальном матче «Мастерса» в Мадриде над канадцем Феликсом Оже-Альяссимой, заявив, что у него нет слов, передает «Чемпионат».

«Какими словами я могу описать победу на втором «тысячнике» в карьере? Нет слов. Шесть недель без побед до турнира. Я бы сказал, что отныне это главный титул в моей карьере», — сказал Рублев.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 49 минут, завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Рублев выиграл 15-й титул в карьере.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) серб Новак Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9990 набранных очков.

На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8660 очков). На турнире в Майами он в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1.

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8145 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7085 очков). Рублев — восьмой (3830 очков).

Ранее чемпион «Большого шлема» рассказал, как Рублеву обрести уверенность.