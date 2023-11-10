10 ноября 2023, 13:48
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В Москве показали редкие монеты времен Золотой Орды
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Единственная в мире монета Мерва
В новой экспозиции собрано множество очень редких монет. Более того: есть даже монета Мерва, которая известна только одна в мире! Уникальная монета стала частью не менее уникальной коллекции: команда Музея нумизматики собрала на выставке «Великий Восток» крупнейшую из ныне известных коллекцию монет Чингисхана и Тамерлана. Нумизматика — это наука, которая может рассказать много интересного, нового и подчас невероятного о далеких и мало изученных временах.
Период монгольского господства отражается в монетах, как в зеркале. Мы видим всю политическую жизнь ханов, как на ладони, и именно потому, что чеканка становится своего рода летописью. Ведь сами по себе монеты как инструмент оплаты монголам были ни к чему. И тем не менее каким-то образом в полностью разрушенных Отраре, Хорезме, Бухаре начинается чеканка монет с именем Чингисхана. Она была очень малочисленной, а следовательно, все это сегодня редчайшие монеты.
Неразменный статер
На выставке можно проследить все исторические этапы становления, развития и постоянных метаморфоз восточных империй. Некоторые монеты отражают исключительные моменты истории, а оттого неповторимы сами по себе (и мало известны — их насчитывается едва ли до дюжины). Но есть и монеты, служившие долго и повсеместно. К таким относится статер примерно 300 года до нашей эры с «портретом» Афины Паллады на аверсе и Ники на реверсе. Эта монета служила единой денежной единицей на всей протяженности державы Александра Македонского от Пелопоннеса до Согдианы. В коллекции Музея нумизматики хранится статер, отчеканенный в Вавилоне.
Редкая Артемида на слонах
Многие монеты благодаря своей художественной выразительности можно считать настоящими произведениями искусства. К примеру, на отчеканенном в Сузах статере 287 года до нашей эры на лицевой стороне изображен Аполлон в лавровом венке. Боги вообще частые гости на статеров (а мы уже знаем, что это была одна из самых ходовых монет). И чаще всего мы находим их портреты в профиль. Потому-то этот конкретный статер и интересен: ведь на обратной его стороне находим действительно потрясающую и сюжетную «картину»: Артемида в биге, запряжённой парой слонов, стоя, стреляет из лука. Монет с таким изображением во всем мире известно не более десяти!
Монета как ода эклектике
Четверть динара времен империи Кушан интересна не только из-за своей ценности и редкости, но и из-за сочетания несочетаемого. В Музее нумизматики всегда подчеркивают, что старинные монеты — не просто археологические артефакты, но и настоящие свидетели культурного и политического развития. Чеканка может наглядно показать, как эллинизм влиял на восточную культуру. И в каких краях свобода и открытость достигали таких масштабов, что на одной монете могли уживаться боги Нила, Олимпа, буддизма и язычества. К примеру, Кушанский пантеон включал в себя Будду, индуистских, ирано-персидских, греческих и даже египетских богов. Наследуя территории Греко-Бактрийского царства, Кушаны объединили в своей культуре самые разные влияния.
На уже упомянутом «четвертаке» Кушан император Канишка (кстати, повернутый вправо, что тоже редкость) соседствует с богом огня. Вероятнее всего, это Атшо или зороастрийский бог солнца Митра, культ которого был распространен от Индии до Рима и в первые века н. э. был не менее популярен, чем христианство. Примечательно, что на этой же монете видим и надписи. Их особенность в том, что язык тут бактрийский, а вот буквы используются из греческого алфавита. Это, кстати, одна из первых в мире монет с надписью!
Монета как историческое доказательство
Парфийский статер времен Андрагора, представленный на выставке, — это вообще неразгаданная загадка истории и нумизматики. О существовании данного правителя — «царя-узурпатора» — мы знаем только из памятников нумизматики и отрывочных упоминаниях античных авторов. Вероятно, Андрагор был самопровозглашенным правителем, который стремился предать легитимность своей власти посредством выпуска золотой монеты с увековеченным именем властителя на ней и изображениями Зевса и Ники Известно не более 10 экземпляров подобных монет во всем мире, а в России это и вовсе единственный экземпляр!
Монета как документальное подтверждение
На многих редких монетах видим не только самих правителей, но и их головные уборы. А это вызывает особый интерес. Ведь корона в древние времена была своего рода посланием царя своим подданным: через короны властители рассказывали о своей мощи и своих достижениях. Поэтому появлялись короны в форме мощных зверей и птиц или даже в форме архитектурных сооружений. На динаре великого царя кушан Ормизда можем наблюдать его в доспехах и в короне в виде головы льва. Особая «львиная» корона позволяет отличать Ормизда и на других монетах, барельефах и произведениях искусства, где он часто не назван («принц» или иначе — «Ормис»). Или на динаре императора Варахрана видим его в диадеме и короной с крыльями.
В московском Музее Международного нумизматического клуба открылась выставка «Великий Восток», которая продлится до 10 апреля 2024 года. Она посвящена монетам 25 императорских династий древней Центральной Азии. Их отчеканили в период Золотой Орды.
В экспозиции представили несколько довольно редких монет, в том числе единственную в мире монету Мерва и первую монету с надписью. Также на выставке можно увидеть монеты Каркарума (столицы империи Чингисхана), Астробада и Ханбалыка (нынешнего Пекина).
Музей нумизматики сотрудничает с Эрмитажем, Пушкинским музеем, Музеем Востока и Фондом Марджани. Для выставки они поделились артефактами, ритуальными атрибутами и изображениями богов тех времен.