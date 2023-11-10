В Москве показали редкие монеты времен Золотой Орды

В московском Музее Международного нумизматического клуба открылась выставка «Великий Восток», которая продлится до 10 апреля 2024 года. Она посвящена монетам 25 императорских династий древней Центральной Азии. Их отчеканили в период Золотой Орды.

В экспозиции представили несколько довольно редких монет, в том числе единственную в мире монету Мерва и первую монету с надписью. Также на выставке можно увидеть монеты Каркарума (столицы империи Чингисхана), Астробада и Ханбалыка (нынешнего Пекина).

Музей нумизматики сотрудничает с Эрмитажем, Пушкинским музеем, Музеем Востока и Фондом Марджани. Для выставки они поделились артефактами, ритуальными атрибутами и изображениями богов тех времен.