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В Москве показали редкие монеты времен Золотой Орды

В московском Музее нумизматики проходит выставка древних монет Центральной Азии

В московском Музее Международного нумизматического клуба открылась выставка «Великий Восток», которая продлится до 10 апреля 2024 года. Она посвящена монетам 25 императорских династий древней Центральной Азии. Их отчеканили в период Золотой Орды.

В экспозиции представили несколько довольно редких монет, в том числе единственную в мире монету Мерва и первую монету с надписью. Также на выставке можно увидеть монеты Каркарума (столицы империи Чингисхана), Астробада и Ханбалыка (нынешнего Пекина).

Музей нумизматики сотрудничает с Эрмитажем, Пушкинским музеем, Музеем Востока и Фондом Марджани. Для выставки они поделились артефактами, ритуальными атрибутами и изображениями богов тех времен.

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