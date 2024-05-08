Киев атаковал Луганск американскими баллистическими ракетами ATACMS. Есть раненые ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске американскими ракетами ATACMS, есть раненые

ВСУ применили американские ракеты ATACMS при обстреле нефтебазы в Луганске, утверждает глава ЛНР Леонид Пасечник. В результате произошедшего пострадали пять человек. Это второй случай атаки на Луганск за последний месяц, до этого город подвергался ракетному обстрелу в мае 2023 года.

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске вечером, 7 мая, в результате чего пострадали пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам министра здравоохранения региона Наталии Пащенко, у пострадавших сотрудников нефтебазы диагностировали минно-взрывные травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Всем раненым оказана вся необходимая медицинская помощь», — приводятся слова Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.

На месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи. Повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Начался пожар, горит газопровод высокого давления.

Из чего нанесли удар

Глава ЛНР сообщил, что атака была произведена, предположительно, с применением баллистических ракет ATACMS, которые Киев получил от Вашингтона в рамках последнего пакета военной помощи.

По данным Politico, Assosiated Press и Reuters, США еще в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Позднее представитель Пентагона Гаррон Гарн рассказал, что президент Джо Байден одобрил передачу ракет в феврале. По его словам, информация о поставках не раскрывалась ранее по просьбе Киева.

ATACMS — это твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля-земля». Индексы ракет варьируются в зависимости от оснащения и различаются по радиусу действия (от 160 до 300 км) и типу вооружения. Боевая часть может быть осколочно-фугасной или кассетной, снабженной осколочно-фугасными или другими боеприпасами. Управляемые ракеты запускаются с установок М142 HIMARS и M270 MLRS.

Удары по российским нефтяным объектам

В последние месяцы ВСУ нарастили удары по объектам российской нефтяной инфраструктуры. Администрация США призывала украинские власти воздержаться от атак на эти объекты, опасаясь того, что таким образом Киев спровоцирует Россию на жесткие ответные меры и это вызовет энергетический кризис на мировом рынке. Тем не менее, Киев отказался от этого требования, подчеркнув, что только Украина имеет право выбирать цели.

В Кремле считают, что увеличение дальности поставляемых Украине ракет приведет к расширению «санитарной зоны» Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, которая нужна для безопасности России. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, США этими поставками «продолжают подливать масла в огонь».

«Как сказал Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться — как угодно ее называйте — эта санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан», — говорил он.

В последний раз удар по Луганску был нанесен в середине апреля. Тогда ракетному обстрелу подвергся машиностроительный завод. Семеро сотрудников предприятия пострадали, у них были множественные переломы и ампутации, еще двое жителей соседних домов получили осколочные ранения. До этого Луганск подвергался ракетному обстрелу в мае 2023 года.