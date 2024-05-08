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Бетт Мидлер пожалела, что не подала в суд на 13-летнюю Линдси Лохан

Актриса Бетт Мидлер рассказала о провале сериала с Линдси Лохан

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CBS

Актриса Бетт Мидлер пожалела, что не подала в суд на Линдси Лохан — свою коллегу по сериалу «Бетти», вышедшему в 2000 году. Мидлер, побеседовавшую о профессии с актером Дэвидом Духовны в его подкасте «Fail Better», цитирует издание TMZ.

13-летняя Линдси Лохан снялась с Мидлер в пилотной серии в роли дочери актрисы, а потом отказалась от съемок.

«Линдси Лохан решила, что не хочет сниматься, что у нее есть дела поважнее. Так что Линдси Лохан хлопнула дверью. И что же мне оставалось делать?» — вспоминает она.

По словам Мидлер, тогда она была начинающим продюсером и не знала, что могла подать в суд на актрису.

«Я не знала, что мне можно было запросить компенсацию, что я могла вступиться за себя, я так боялась, что меня заклеймят сутягой», — говорит актриса.

За несколько дней до интервью Лохан опубликовала совместное фото с Мидлер и тепло отозвалась о сотрудничестве с ней.

Накануне Линдси Лохан впервые за долгое время вышла на публику с сыном.

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