В ОДКБ отреагировали на приостановку финансирования Арменией

В ОДКБ заявили, что знали о планах Армении прекратить финансирование организации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы действительно в курсе были решения, что на данный момент они не участвуют в финансировании. Но это не значит, что они перестают быть членом организации», — подчеркнули в ОДКБ.

До этого стало известно, что Ереван не будет участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ.

О заморозке участия в ОДКБ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

Ранее Пашинян заявил о наличии множества проблем между Россией и Арменией.