В Раде прокомментировали очереди в военкоматы

Секретарь оборонного комитета Верховной рады Украины Роман Костенко объяснил очереди в ТЦК не наплывом добровольцев, а проверками данных. Его слова приводит «Страна.ua».

«Сейчас пришли в ТЦК, в основном, обновлять данные, имеющие бронь или какие-то вопросы по здоровью, которые уверены, что они практически не будут призваны», – объяснил он.

При этом чиновник отметил, что недавнее появление электронного кабинета поможет сократить очереди, поскольку граждане станут регистрировать свои данные самостоятельно.

До этого на Украине возбудили почти 11,3 тысячи дел против уклонистов.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

17 апреля 2024 года был опубликован закон об ужесточении мобилизации на Украине, он вступит в силу через месяц. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине объяснили бронирование клоунов от мобилизации.