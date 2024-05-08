Глава Калмыкии анонсировал возобновление работы аэропорта Элисты

Первый рейс из международного аэропорта Элисты состоится во вторник, 28 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков

«Уже 28 мая запустим первый маршрут из Элисты в аэропорт Жуковский Московской области с авиакомпанией «Red Wings», — заявил чиновник по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

По данным Росавиации, аэропорт Элисты сможет пропускать 12 взлетно-посадочных операций в час. В сентябре 2023 года на объекте завершили капремонт пассажирского терминала площадью 2130 кв. м. Объект оснастили современным оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа. Также в здании улучшили навигацию для пассажиров. Отмечалось, что пропускная способность обновленного терминала выросла вдвое — до 100 пассажиров в час.

Некоторые аэропорты юга и центральной части России не работают с 24 февраля 2022 года — после начала специальной военной операции на Украине. Режим ограничения полетов действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.