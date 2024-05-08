Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Калмыкии анонсировал возобновление работы аэропорта Элисты

Глава Калмыкии Хасиков: первый рейс из аэропорта Элисты состоится 28 мая

close
100%
Росавиация

Первый рейс из международного аэропорта Элисты состоится во вторник, 28 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков

«Уже 28 мая запустим первый маршрут из Элисты в аэропорт Жуковский Московской области с авиакомпанией «Red Wings», — заявил чиновник по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

По данным Росавиации, аэропорт Элисты сможет пропускать 12 взлетно-посадочных операций в час. В сентябре 2023 года на объекте завершили капремонт пассажирского терминала площадью 2130 кв. м. Объект оснастили современным оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа. Также в здании улучшили навигацию для пассажиров. Отмечалось, что пропускная способность обновленного терминала выросла вдвое — до 100 пассажиров в час.

Некоторые аэропорты юга и центральной части России не работают с 24 февраля 2022 года — после начала специальной военной операции на Украине. Режим ограничения полетов действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами