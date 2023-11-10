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День рождения в колонии. Михаилу Ефремову — 60

Российский актер Михаил Ефремов отмечает 60-летие

Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье — актера Олега Ефремова и актрисы театра «Современник» Аллы Покровской. Впервые вышел на сцену МХАТ еще ребенком — сыграл небольшую роль в спектакле «Уходя, оглянись!». В кино стал сниматься будучи школьником: его дебют в фильме «Дни хирурга Мишкина» состоялся в 1976 году.

«Я отношусь к своей профессии как к работе. Нормальной, человеческой работе, позволяющей зарабатывать деньги и содержать семью», — говорил Ефремов журналу Interview.

Может, поэтому артист так продуктивен. За свою карьеру Ефремов сыграл более 150 ролей в кино и театре. Он выступал сценаристом, телеведущим, участником проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший».

Долгое время актер злоупотреблял алкоголем, мог появиться нетрезвым на мероприятии, спектакле и съемках. «Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница. Мне такое определение нравится больше», — заявлял Ефремов в интервью в 2018 году.

Заслуженный артист РФ, ярый болельщик «Спартака» и отец шестерых детей отмечает свой юбилей в ИК-4 в Белгородской области. В колонии он отбывает срок 7,5 года за ДТП, в которое попал на Смоленской площади Москвы 8 июня 2020 года. Актер, будучи пьяным, выехал на встречную полосу на Jeep Grand Cherokee и столкнулся с Lada Granta, за рулем которой был 57-летний водитель, курьер Сергей Захаров. Он был госпитализирован — но врачам не удалось его спасти.

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