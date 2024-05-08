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В Крыму предотвратили теракт

В Керчи предотвращен теракт на железной дороге

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Shutterstock/Malbert

Безработный житель города Керчь в Республике Крым планировал совершить теракт на железной дороге самодельной взрывчаткой. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчина планировал сорвать поставки российского топлива в зону спецоперации. Теракт был предотвращен, виновный готовил его больше шести месяцев.

До этого сообщалось, что в Запорожской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ).

9 апреля ФСБ задержала мужчину, который призывал к насилию по отношению к россиянам и выкрикивал антироссийские лозунги в форме призывов к экстремизму в Республике Крым.

Также сотрудники УФСБ и МВД по Донецкой народной республике (ДНР) и Росгвардия провели фильтрационно-проверочные мероприятия в Мариуполе.

8 апреля сотрудники ФСБ задержали пятерых людей, которых подозревают в мошенничестве на 7 млрд рублей с целью финансирования вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ФСБ сообщила о задержании россиянина за финансирование ВСУ.

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