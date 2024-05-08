Назван день недели, в который дети наиболее «неуправляемы»

Ученые из Пенсильванского университета обнаружили, что по мере завершения учебной недели дети становятся все более «неуправляемыми». При этом пик «непослушания», импульсивности и невнимательности приходится на пятницу. Результаты работы опубликованы в журнале Child Development.

В исследовании участвовали 60 детей в возрасте от трех до шести лет. Испытуемых проинструктировали носить акселерометры (приборы, фиксирующие направление и скорость перемещения объекта в пространстве) чтобы определить, насколько они подвижны в школе. Используя эти данные в совокупности с комментариями учителей, исследователи смогли определить, в какие дни недели дети были наиболее невнимательны и неуправляемы.

Оказалось, что детям становилось труднее контролировать свое поведение с каждым учебным днем. Самый низкий показатель способности к саморегуляции и удержанию внимания приходился на пятницу. В этот же день дети были наиболее импульсивны и непослушны.

По мнению ученых, улучшить концентрацию внимания может тренировка усидчивости. Способность «физически успокаиваться» напрямую связана с успехами в учебе и терпением (умением сопротивляться импульсу).

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