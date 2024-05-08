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На саммите ЕАЭС утвердили несколько документов

Лидеры ЕАЭС на саммите союза утвердили несколько документов

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Владислав Воднев/РИА Новости

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на юбилейном саммите объединения подписали решение о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий документ был подписан по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Решение «О начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны»», — сказано в сообщении.

Лидеры стран ЕАЭС также одобрили проект протокола об электронном обмене информацией между объединением и Вьетнамом в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров.

Кроме того, были утверждены другие решения.

Во время этого саммита президент России Владимир Путин заявил, что ЕАЭС стал одним из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. По его словам, Евразийский экономический союз является динамичной и эффективной интеграционной структурой.

Ранее Путин назвал систему расчетов в нацвалютах ЕАЭС перспективной.

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