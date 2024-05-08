Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-генерал ВСУ рассказал, как Россия может начать наступление на Харьков и Сумы

Генерал Кривонос: Россия может наступать на Харьков с севера, чтобы оттянуть ВСУ

close
100%
Администрация Президента Украины

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) имеют достаточно войск для наступления на Сумы и Харьков. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Эспрессо».

По его словам, это может дать возможность ведения приграничных боев с целью оттягивания украинских войск от фронта. Он подчеркнул, что ВС РФ делают это достаточно эффективно.

7 мая украинский лидер Владимир Зеленский призвал западные страны быстрее предоставить в распоряжение ВСУ обещанное оружие.

6 мая экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украина потеряет Харьков в связи с полным уничтожением систем противовоздушной обороны (ПВО) российскими военнослужащими в районе города. По его мнению, украинской армии «придется сдать Харьков в ближайшее время, поскольку у них нет шансов его удержать».

Издание Newsweek писало, что Вооруженные силы России в ближайшее время будут освобождать города Часов Яр и Купянск.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что подготавливает сюрприз для «шайтанов».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами