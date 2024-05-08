Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) имеют достаточно войск для наступления на Сумы и Харьков. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Эспрессо».

По его словам, это может дать возможность ведения приграничных боев с целью оттягивания украинских войск от фронта. Он подчеркнул, что ВС РФ делают это достаточно эффективно.

7 мая украинский лидер Владимир Зеленский призвал западные страны быстрее предоставить в распоряжение ВСУ обещанное оружие.

6 мая экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украина потеряет Харьков в связи с полным уничтожением систем противовоздушной обороны (ПВО) российскими военнослужащими в районе города. По его мнению, украинской армии «придется сдать Харьков в ближайшее время, поскольку у них нет шансов его удержать».

Издание Newsweek писало, что Вооруженные силы России в ближайшее время будут освобождать города Часов Яр и Купянск.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что подготавливает сюрприз для «шайтанов».