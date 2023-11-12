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Секс-символ 80-х: как менялась Наталья Негода

Актриса Наталья Негода отмечает 60-летие

Актриса театра и кино, звезда фильмов «Завтра была война» и «Маленькая Вера» Наталья Негода родилась 12 ноября 1963 года в Москве в семье телережиссера Тамары Павлюченко и актера Игоря Негоды.

Девочка мечтала стать балериной, но приемная комиссия в балетной студии посчитала ее недостаточно стройной. Тогда Наталья решила стать актрисой. В 1986 году она окончила Школу-студию МХАТ и устроилась в Московский ТЮЗ (ныне РАМТ).

«Мы всем скопом ходили показываться, и везде: нет, нет, нет, а когда меня взяли в ТЮЗ, мне казалось, что это грандиозный случай, а прошел год, и я поняла: боже мой, меня засасывает болото, мой талант гниет, моя молодость погибает», — призналась актриса.

Она дебютировала в кино в 1987 году, сыграв Зину в фильме «Завтра была война». Однако настоящий успех пришел к ней два года спустя, после выхода на экраны социальной драмы Василия Пичула «Маленькая Вера».

Журнал «Советский экран» признал Негоду, сыгравшую главную роль, лучшей актрисой 1988 года. Ее поклонницы наряжались в костюм Веры – полосатую кофточку, сетчатые чулки, черную юбку — и надевали крупные серьги-кольца.

После выхода фильма актриса стала секс-символом, а в 1989-м появилась на обложке американского Playboy, став первой советской моделью этого журнала. В начале 1990-х уехала в США и вышла замуж за русского эмигранта. В США Негода снялась в четырех фильмах, а в 2007-м вернулась в Россию. Через два года Наталья снялась в картине «Бубен, барабан», а в 2018-м — в ленте «Ван Гоги».

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