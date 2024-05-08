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Стало известно, зачем хранить муку и орехи в холодильнике

Daily Mail: хранение муки и орехов в холодильнике препятствует прогорклости

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Shutterstock

Хранение цельнозерновой муки, орехов, лепешек, дрожжей и арахисового масла в холодильнике препятствует появлению прогорклости, а также обеспечивает длительную свежесть и функциональность продуктов. Об этом изданию Daily Mail рассказали исследователи в области безопасности продуктов питания из британской частной компании Two Wombats.

По мнению экспертов, продукты с большим количеством жиров в составе (орехи, цельнозерновая мука, арахисовое масло) стоит хранить в холодильнике. Низкие температуры обеспечивают более длительное сохранение вкуса и позволяют избежать прогорклости пищи из-за неполного окисления или гидролиза жиров и масел под воздействием воздуха, света, влаги или бактерий.

Также исследователи порекомендовали класть в холодильник хлеб. Такой способ позволяет сохранить свежесть кукурузных лепешек до восьми недель, пшеничных (и других мучных) — до четырех недель, а домашнего хлеба — до семи дней. Более низкие температуры в холодильнике также способствуют активности дрожжей — ключевого ингредиента для выпечки хлебобулочных изделий. Дело в том, что дрожжи — это микроскопические микроорганизмы (одноклеточные грибы), которые в процессе размножения выделяют углекислый газ. В условиях охлаждения они дольше остаются жизнеспособными.

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