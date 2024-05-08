Злоупотребление солью повышает риск развития рака желудка, установили ученые

Ученые из Венского медицинского университета выявили связь между досаливанием пищи (а также злоупотреблением солеными продуктами) и повышением риска развития рака желудка на 39%. Результаты исследования опубликованы в журнале Gastric Cancer.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более чем 470 тысяч взрослых людей. Участников также попросили сообщить, как часто они досаливают готовую пищу и едят соленые закуски (чипсы, рыбу, маринованные овощи). После сбора необходимой информации исследователи приступили к наблюдению за участниками, которое длилось в течение 11 лет.

В результате выяснилось, что у людей, которые часто пользовались солонкой за столом, рак желудка развивался значительно чаще. По подсчетам ученых, досаливание пищи может повышать риск появления этого заболевания более, чем на 39%. Исследователи также отметили, что для профилактики рака желудка полностью отказываться от соли необязательно. Редкое досаливание блюд не выступало фактором риска в рамках исследования.

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