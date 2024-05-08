Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Злоупотребление солью повышает риск развития рака желудка, установили ученые

Gastric Cancer: злоупотребление солью повышает риск развития рака желудка на 39%

close
100%
Unsplash

Ученые из Венского медицинского университета выявили связь между досаливанием пищи (а также злоупотреблением солеными продуктами) и повышением риска развития рака желудка на 39%. Результаты исследования опубликованы в журнале Gastric Cancer.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более чем 470 тысяч взрослых людей. Участников также попросили сообщить, как часто они досаливают готовую пищу и едят соленые закуски (чипсы, рыбу, маринованные овощи). После сбора необходимой информации исследователи приступили к наблюдению за участниками, которое длилось в течение 11 лет.

В результате выяснилось, что у людей, которые часто пользовались солонкой за столом, рак желудка развивался значительно чаще. По подсчетам ученых, досаливание пищи может повышать риск появления этого заболевания более, чем на 39%. Исследователи также отметили, что для профилактики рака желудка полностью отказываться от соли необязательно. Редкое досаливание блюд не выступало фактором риска в рамках исследования.

Ранее была найдена профессия, повышающая риск рака простаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами