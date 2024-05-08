В Набережных Челнах мигранта заподозрили в попытке похищения 12-летней девочки

В Татарстане мигранта заподозрили в попытке похищения школьницы. Председатель СК России потребовал возбудить уголовное дело, сообщили в информационном центре ведомства.

Недавно в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в Набережных Челнах гражданин Узбекистана пытался посадить 12-летнюю девочку в свой автомобиль.

Школьнице удалось сбежать, она обо всем рассказала отцу. Мужчина переговорил с предполагаемым похитителем своей дочери, но тот в содеянном так и не признался. Члены его диаспоры извинились за соотечественника и попытались разобраться в произошедшем на месте.

Теперь проверку по факту инцидента начали в СУ СК России по Республике Татарстан. Руководитель управления должен представить доклад о результатах расследования руководителю СК Александру Бастрыкину. Исполнение его поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее во Владимирской области водитель автобуса затащил шестилетнюю девочку в кусты и приставал к ней.