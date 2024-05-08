Мбаппе отказался отвечать на вопрос о «Реале»

Футболист французского «ПСЖ» Киллиан Мбаппе покинул микст-зону, где общался с журналистами, после вопроса о том, будет ли он болеть за мадридский «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». передает RMC Sport.

Мбаппе закатил глаза и покинул интервью.

«ПСЖ» проиграл дортмундской «Боруссии» оба полуфинальных матча Лиги чемпионов — 0:1, 0:1. Мадридский «Реал» в другом полуфинальном противостоянии сражается с мюнхенской «Баварией». Их первая игра завершилась со счетом 2:2.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

Ранее «ПСЖ» стал худшей командой Лиги чемпионов.