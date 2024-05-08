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Путин и президент Узбекистана пообщались «на ногах» после заседания ЕАЭС

Путин и президент Узбекистана Мирзиёев пообщались на ногах после заседания ЕАЭС

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев пообщались «на ногах» после заседания высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 8 мая в Кремле прошло заседание высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, к лидерам Российской Федерации, Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана присоединились президенты Узбекистана и Кубы.

В этот день прошло заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе. В нем поучаствовали лидеры Армении, России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

Во время этого саммита президент России Владимир Путин заявил, что ЕАЭС стал одним из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. По его словам, Евразийский экономический союз является динамичной и эффективной интеграционной структурой. Российский лидер отметил, что деятельность этого объединения способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Это в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС, добавил он.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще ездить в Узбекистан.

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