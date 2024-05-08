Россиянка после ссоры с соседом распылила перцовый баллончик в глаза его двухлетней дочери

В Петербурге ребенок оказался в больнице после ссоры взрослых на лестничной клетке. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Дачном проспекте. По словам собеседника, 35-летняя соседка и отец ребенка устроили разборки. В этот момент двухгодовалая девочка находилась рядом с главой семьи.

В какой-то момент женщина распылила в глаза мужчине перцовый баллончик, средство попало и на ребенка.

Спустя сутки после конфликта родитель вместе с пострадавшей обратился в больницу. Врачи диагностировали у пациентки кератопатию обоих глаз, ожог роговицы и конъюнктивы первой степени. Мужчина получил ожог век и лица.

Медики оказали обоим всю необходимую помощь и отпустили домой.

До этого в Ингушетии подросток получил ожог почти 100% тела. Школьник опрокинул на себя канистру с бензином. После этого огонь внезапно вспыхнул и пострадавший был серьезно травмирован.

Ранее на Кубани между диваном и батареей нашли обездвиженного ребенка с ожогами.