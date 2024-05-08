Военная операция на Украине, день 805-й

Взрывы ночью прогремели в Киеве, Харькове, Запорожье и рядом с Херсоном. Из-за них получило повреждение оборудование на одном из энергетических объектов в центральной части Украины, сообщили в «Укрэнерго». ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске — пятеро человек пострадали, повреждены жилые дома, газопровод и ЛЭП. Страны ЕС должны согласовать 14-й пакет санкций против РФ до июля, сообщает EUobserver. «Газета.Ru» ведет хронику событий.