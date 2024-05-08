Военная операция на Украине, день 805-й

В подконтрольном Киеву городе Запорожье повреждена критическая инфраструктура, заявил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.
СК РФ детально установит обстоятельства атаки ВСУ на нефтебазу в Луганске, сообщили в ведомства.
В новый пакет санкций ЕС против России войдет запрет на получение европейскими политическими партиями, НПО и медиа российского финансирования, пишет EUobserver. В Европе также предлагают запретить портам обслуживать поставки СПГ из России в неевропейские страны, запретить заход в порты суднам, нарушающим санкции, ужесточить ограничения в отношении российской авиации.
ВСУ из-за больших потерь не справляются с учетом погибших, причиняя родственникам убитых дополнительные мучения, пишет The New York Times. Семьи некоторых военнослужащих, как отмечает издание, месяцами пытались добиться официального подтверждения гибели своих родных.
❗️ Страны ЕС должны согласовать 14-й пакет санкций против РФ до июля, сообщает EUobserver. Отмечается, что ЕС внесет еще 52 компании в список фирм, подозреваемых в поставках запрещенной продукции в Россию.
Оборудование повреждено после взрывов на одном из энергетических объектов в центральной части Украины, сообщили в «Укрэнерго».
В Винницкой области Украины повреждена критическая инфраструктура, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов.
Объекты генерации и передачи электроэнергии получили повреждения в пяти регионах Украины, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
Польша минувшей ночью вместе с союзниками подняла в воздух самолеты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью дальней авиации РФ.
В Полтавской области Украины после взрывов загорелся объект энергетики, сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.
В подконтрольном Киеву Запорожье ночью произошли взрывы. После этого возникли перебои со светом и водой, сообщило издание «Общественное. Новости».
Около подконтрольного властям Украины Херсона ночью произошли взрывы, сообщило издание «Зеркало недели».
ВСУ ночью ударили по нефтебазе в Луганске. По предварительным данным, пострадали пять сотрудников, они госпитализированы, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Повреждены жилые дома, газопровод и ЛЭП.