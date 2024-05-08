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Политика

Военная операция на Украине, день 805-й

Военная операция на Украине, день 805-й

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Алексей Коновалов/ТАСС
Взрывы ночью прогремели в Киеве, Харькове, Запорожье и рядом с Херсоном. Из-за них получило повреждение оборудование на одном из энергетических объектов в центральной части Украины, сообщили в «Укрэнерго». ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске — пятеро человек пострадали, повреждены жилые дома, газопровод и ЛЭП. Страны ЕС должны согласовать 14-й пакет санкций против РФ до июля, сообщает EUobserver. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:09

В подконтрольном Киеву городе Запорожье повреждена критическая инфраструктура, заявил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.

8:58

СК РФ детально установит обстоятельства атаки ВСУ на нефтебазу в Луганске, сообщили в ведомства.

8:52

В новый пакет санкций ЕС против России войдет запрет на получение европейскими политическими партиями, НПО и медиа российского финансирования, пишет EUobserver. В Европе также предлагают запретить портам обслуживать поставки СПГ из России в неевропейские страны, запретить заход в порты суднам, нарушающим санкции, ужесточить ограничения в отношении российской авиации.

8:40

8:27

ВСУ из-за больших потерь не справляются с учетом погибших, причиняя родственникам убитых дополнительные мучения, пишет The New York Times. Семьи некоторых военнослужащих, как отмечает издание, месяцами пытались добиться официального подтверждения гибели своих родных.

8:24

❗️ Страны ЕС должны согласовать 14-й пакет санкций против РФ до июля, сообщает EUobserver. Отмечается, что ЕС внесет еще 52 компании в список фирм, подозреваемых в поставках запрещенной продукции в Россию.

8:21

Оборудование повреждено после взрывов на одном из энергетических объектов в центральной части Украины, сообщили в «Укрэнерго».

8:19

В Винницкой области Украины повреждена критическая инфраструктура, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов.

8:17

Объекты генерации и передачи электроэнергии получили повреждения в пяти регионах Украины, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

8:15

Польша минувшей ночью вместе с союзниками подняла в воздух самолеты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью дальней авиации РФ.

8:12

В Полтавской области Украины после взрывов загорелся объект энергетики, сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.

8:10

Ночью в Киеве прогремел взрыв, сообщило агентство РБК-Украина.

8:09

В подконтрольном Киеву Запорожье ночью произошли взрывы. После этого возникли перебои со светом и водой, сообщило издание «Общественное. Новости».

8:08

Взрыв ночью произошел в Харькове, сообщило издание «Общественное. Новости».

8:07

Около подконтрольного властям Украины Херсона ночью произошли взрывы, сообщило издание «Зеркало недели».

8:05

8:02

ВСУ ночью ударили по нефтебазе в Луганске. По предварительным данным, пострадали пять сотрудников, они госпитализированы, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Повреждены жилые дома, газопровод и ЛЭП.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 805-го дня специальной военной операции России на Украине.

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