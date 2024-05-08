«Готовьтесь к концу света»: как вербует сторонников секта «Царская империя» «Царь Зосима» требовал, чтобы его защитили от «жидов и колдунов»

Основатель секты «Царская империя» Леонид Власов, он же «схимитрополит Зосима», призывал своих сторонников готовиться к концу света и уничтожать паспорта. Сейчас он под арестом, ему грозит до 10 лет тюрьмы. «Газета.Ru» пообщалась с родственницей одного из членов секты и психологами, чтобы выяснить, как «державному Зосиме» удавалось манипулировать последователями.

«Царь» против чародеев

«Схимитрополит» вместе с группой помощников был арестован в феврале этого года в Ульяновской области. Как отмечается в постановлении о привлечении «Зосимы» в качестве обвиняемого, сектанты планировали создать на территории Российской Федерации независимое государство «Триединая Русь» с монархической формой правления.

По версии следствия, на своих страницах в соцсетях Власов призывал и к террористической деятельности. «Зосима» свою вину не признает.

Доподлинно известно, что Леонид Александрович Власов родился в 1982 году в городе Каратау в Казахстане.

«Будучи сиротой, Леонид Власов, по собственным словам, воспитывался «на улице», был скандалистом и дебоширом, участвовал в драках, и как результат этого — попал в колонию для малолетних преступников. Позднее прибавился срок за педофилию», — пишет в своей научной работе, посвященной «Зосиме», заведующий кафедрой истории религий и теологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Александр Прилуцкий.

После выхода на свободу будущий «схимитрополит» обретался в монастырях и православных общинах, в том числе и откровенно маргинальных, отмечает эксперт.

Несколько лет назад он начал заниматься блогерством на YouTube, активно используя псевдоправославную лексику и продвигая конспирологические теории с антисемитским уклоном.

Потом объявил себя «схимитрополитом и царем» и потребовал, чтобы адепты приносили ему присягу, обязуясь защищать его от «врагов, жидов, колдунов, магов, чародеев».

Гастроли сектантов по России

В своем обращении к соратникам, которое сейчас распространяется в соцсетях, лидер секты четко сформулировал задачу — поменять место дислокации. «Каким-то избранникам своим Христос повелит нас к себе забрать. Но я пока тоже не знаю, что это за место, друзья мои. Лишь знаю, что нам добре будет там служить», — говорится в послании от имени «державного Зосимы».

В Старомайнском районе Ульяновской области члены секты «Русская православная церковь — Царская империя» объявились несколько лет назад. Они действовали по стандартной схеме: скупили дома в полузаброшенном селе и организовали поселение монашеского типа.

«Сначала приехал один, затем за ним подтянулись другие. Знаю, что люди прибыли к нам из разных регионов России, где они продали свои квартиры. Почему их привлек наш муниципалитет — мне неизвестно», — рассказывал экс-глава администрации района Василий Половинкин в декабре прошлого года.

Ранее община «схимитрополита» базировалась в небольшом поселке Луна Белевского района Тульской области.

А в конце прошлого года эмиссары «Царя Зосимы» были замечены в Мордовии, Новосибирской области, Кургане и в Рязанской области.

«Адепты Зосимы развешивали листовки с призывами присоединиться к их движению.

Они уверяли, что в 2028 году наступит конец света, поэтому нужно срочно присоединиться к Власову и вместе с его последователями уйти в отдаленное место для искупления грехов», — рассказал «Газете.Ru» председатель Миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков.

«Избавляйтесь от документов, не пользуйтесь образованием или медициной — готовьтесь к концу света. Готовьтесь сопротивляться тем, кто будет препятствовать вашему плану», — так, по словам Арсения Вилкова, звучали призывы сектантов.

Молятся и снимают ролики для YouTube

У Анастасии из Якутии в общине Власова уже больше двух лет живет мама.

«Они в бога верят, действительно молятся с утра до вечера, не воруют, не пьют, не дерутся», — рассказала «Газете.Ru» Анастасия.

Сектанты живут в старых деревенских домах без удобств, мужчины и женщины отдельно. Каждое утро в общине проходит собрание, на котором распределяются обязанности на день. Кто-то занимается уборкой, кто-то работой на кухне. Но основное занятие жителей «Царской империи» — проводить службы в храме и снимать агитационные ролики на YouTube-канал.

Общаться по телефону членам секты разрешено, но дозволено не более двух звонков в месяц. По словам Анастасии, первое время жители «Царской империи» общались с семьями через свои мобильные телефоны, но позже отказались от них и стали использовать только общий телефон.

Членов общины, которые обращаются за медицинской помощью, по словам Анастасии, адепты высмеивают. «Там мужчина умер, он болел гепатитом. Я думаю, если бы они обратились за помощью, то выжил бы», — рассказала Анастасия.

Секта — это зависимость

По мнению психолога, эксперта по сектам Виталия Питанова, секта помогает ее члену компенсировать психологические проблемы, которые не были разрешены здоровыми методами.

«Это форма убегания от реальности, когда человек свои внутренние психологические проблемы здоровыми способами решить не может. Сектантство всегда определяет, кто виноват. Виноваты папа, мама, масоны, инопланетяне — кто угодно, но не я», — отметил Питанов в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению руководителя экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергея Мартынова, секта дает людям ответы на трудные вопросы, с которыми они не могут справиться самостоятельно.

«В сектантстве ключевую роль играют лидеры. Такие люди, как правило, обладают харизмой. Они уверены в себе, даже могут предсказывать конец света и рассуждать о том, как предписано жить другим людей. При общении с ними каждый человек первые минуты ощущает уверенность лидера», — отметил Мартынов в беседе с «Газетой.Ru».

Как сообщают местные СМИ, расследование уголовного дела в отношении «Зосимы» завершится ближе к осени. Между тем секта продолжает функционировать.

По подсчетам экспертов, адептов сектантского объединения «Русская православная церковь — Царская империя» разной степени вовлеченности насчитывается от 5 до 10 тыс. А аудитория соцсетей приближается к 200 тыс.