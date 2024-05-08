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Пассажир рейса Ереван — Москва толкнул бортпроводницу и пытался открыть дверь в полете

РЕН ТВ: на рейсе в Москву дебошир толкнул бортпроводницу и пытался открыть дверь

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Shutterstock/Eaum M

На рейсе Ереван — Москва дебошир толкнул бортпроводницу и пытался открыть дверь во время полета. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел во время полета рейса «Уральских авиалиний». По словам очевидцев, когда воздушное судно набирало высоту, сидевший в конце салона пассажир подошел к аварийной двери и толкнул бортпроводницу. Затем он попытался ее открыть, однако его остановили.

По словам пассажира, который помог остановить дебошира, когда он оказался возле двери там горела красная лампочка, а ручка была повернута на 90 градусов. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого четверо пьяных авиапассажиров из Ирландии устроили дебош и напали на бортпроводницу по пути на Ибицу. В результате капитан воздушного судна принял решение о досрочной посадке.

Ранее стало известно, что дебошир из Сургута, по вине которого экстренно посадили самолет, заплатит 600 тысяч рублей.

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