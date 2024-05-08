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Флаги России и Белоруссии запретили на чемпионате мира по хоккею

ИИХФ запретила проносить флаги России и Белоруссии на матчи ЧМ

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Международная федерация хоккея (ИИХФ) запретила проносить флаги России и Белоруссии на матчи чемпионата мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ИИХФ.

«Во время турнира на матчах будут разрешены национальные флаги только стран — участниц чемпионата», — сказали в пресс-службе ИИХФ.

Действующим чемпионом мира по хоккею является Финляндия.

Заседание совета ИИХФ, на котором было принято решение о продлении отстранения россиян, прошло 12-13 февраля. Как сообщает пресс-служба ИИХФ, совет продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

ИИХФ весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее «Россия 25» обыграла Белоруссию в матче Большого тура.

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