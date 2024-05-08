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В Белгороде и пригороде объявлена ракетная опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде и пригороде объявлена ракетная опасность

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

На этом фоне глава субъекта призвал граждан оставаться дома или пройти в укрытия, если они находятся на улице. При этом он подчеркнул, что людям следует держаться подальше от окон.

До этого беспилотник ВСУ атаковал село Малиновка под Белгородом.

Атаки украинских беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждает своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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