Одному наследство, другому — упреки. Почему родители по-разному любят своих детей?

Нередко россияне отмечают, что в их семьях по-разному относились к детям: кого-то мать и отец любили больше, кого-то — меньше. Детскими обидами такие истории часто не заканчиваются, а повзрослев, дети по-прежнему чувствуют разницу в отношении родителей: одним оставляют наследство, других — сравнивают с братом или сестрой не в их пользу. Почему люди по-разному относятся к своим детям и что делать тем, кто оказался в роли «нелюбимчиков»? Об этом «Газете.Ru» рассказали психологи.

Почему родители любят одних детей больше, а других — меньше

Юрий Грязев, клинический психолог, психоаналитик:

— Это напрямую зависит от ожиданий родителей. Не каждый ребенок готов реализовывать надежды своих матери или отца, а вместо этого идет своей дорогой, сильно отличающейся от намеченной родителями. По этой причине он рискует стать большим маминым или папиным разочарованием. Если же ребенок движется по «нужным рельсам», то большая вероятность, что у нарциссических родителей он окажется в любимчиках.

Если же мать и отец дают своим детям право на самостоятельность, то они спокойно воспринимают их промахи: «Ничего страшного, это выбор детей и их жизнь».

В таком случае родители, скорее всего, будут одинаково относиться к своим дочерям и сыновьям. И это позиция психически взрослого человека.

Кстати, похожее несоответствие ожиданий и реальности может наблюдаться у женщин в послеродовом состоянии. Это когда мать себе нафантазировала, что родит красивого ребенка, который будет дарить ей только радость, а рождается, по ее мнению, что-то маленькое, сморщенное и не такое красивое. Мало того, ребенок вместо того, чтобы «дарить радость», справедливо требует к себе внимания и забирает очень много времени. В результате несоответствие ожиданий и реальности способно вызвать у матери не самые позитивные чувства.

Что же делать взрослому ребенку, который оказался в позиции «нелюбимого»? Если человек понимает, что родители ведут с ним игру с манипуляциями и провокациями (из-за чего уже взрослый человек не может со спокойной душой принимать собственные решения), то стоит задуматься, чтобы из этой игры выйти. Или пытаться по-другому выстроить коммуникацию с родителями.

Еще один важный момент — люди не всегда способны объективно оценить, кого из детей их родители любят больше, а кого — меньше. Нередко этот вопрос оказывается в плоскости конфликтов братьев и сестер, а не в отношениях с матерью и отцом. Важно честно задать себе вопрос «А не кажется ли мне, что меня любят меньше?» Возможно, все дело в том, что у брата или сестры лучше складывалось общение с родителями, поэтому они были более удобны для старших.

Стоит ли «нелюбимому» ребенку продолжать общаться с родителями

Ольга Романив, семейный психолог:

— Для многих детей заканчивается счастливое беззаботное время, когда на свет появляются их младшие сестры или братья. С этого момента зачастую для старших детей начинается совсем другой период жизни, когда нужно делать все, чтобы было хорошо маленьким. Или же, наоборот, младшие дети всю жизнь ощущают, что вся любовь уже успела достаться старшим, и их постоянно сравнивают с теми, кто был первым.

На самом деле нет никакого значения, старшие братья и сестры или младшие. Так бывает, что кому-то из детей вдруг достается меньше любви и внимания. Нет, их никто не обижает, им не предъявляют каких-то серьезных претензий. Но подспудно они постоянно ощущают, что их сравнивают с братом или сестрой, и сравнение это явно не в их пользу.

Обида на такое положение дел может преследовать долгие годы. Что делать в таких ситуациях? Прекратить общение с родителями? Нет, общаться можно и нужно.

Даже если вам кажется, что вы недополучаете любовь, вы должны принять тот факт, что у вас не будет других родителей.

А многие мамы и папы даже не осознают, что кто-то из их детей оказался обижен и незаслуженно забыт.

Попробуйте понять для себя: а согласились бы вы поменяться местами со своими братьями или сестрами, которые, как вам кажется, получают больше любви? В моей практике люди после раздумий обычно отвечали, что не готовы к такой замене. Наоборот, они понимали, что именно те «спартанские» условия, в которые они попали из-за недополученной любви и необходимости всего добиваться самостоятельно, сформировали и закалили их. Им пришлось доказывать, что они тоже достойны частички родительского внимания, поэтому многие достигли заметных успехов в выбранных сферах деятельности.

А вот ваших любимых братьев или сестер как раз стоит пожалеть. Поскольку многое им подавалось «на блюдечке», то не все они научились добиваться поставленных задач. Зачастую такие дети вырастают «тепличными», у них нет того упорства, какое наблюдается у их «недолюбленных» братьев и сестер.

Да, бывает обидно, когда даже квартира досталась не вам, а вашему более любимому брату или сестре.

Но поскольку в данном случае вы не можете изменить ситуацию, то стоит изменить отношение к ней. Считайте, что для вас это — мотивация больше работать.

Еще обиднее, когда эта родительская нелюбовь переходит на весьма холодное отношение к внукам. Но здесь прямой закономерности нет.

В любом случае, вы должны лишь радоваться, что у вас есть братья или сестра, что вы не одни в этом мире. Надо попытаться забыть обо всех обидах и постараться наладить достойные отношения с близкими.