В Минкульте объяснили неполучение фильмом с Ургантом прокатного удостоверения

В Минкульте РФ уточнили ситуацию с неполучением фильмом Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» прокатного удостоверения. Об этом сообщает ТАСС.

«В Минкультуры России не поступало заявления на выдачу прокатного удостоверения для данной картины», — рассказали в ведомстве.

Солодников снял картину по мотивам рассказа Юрия Казакова, одну из главных ролей сыграл шоумен Иван Ургант.

8 мая стало известно, что картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение.

Режиссер Александр Сокуров, студия которого помогала в производстве картины, отметил, что не видел фильма, но знает, что он закончен. Сокуров также опроверг слухи о том, что является продюсером картины.

«Там лирическая история. Я не знаю, за что там можно было не выдать прокатное удостоверение», — отметил он в беседе с изданием «Подъем».

Ранее экс-продюсер «Тату» сравнил хейтеров Орбакайте с хряками на мясокомбинате.