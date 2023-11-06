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Борец с зомби, девушка Человека-паука и любовь Гослинга: Эмме Стоун — 35

Актрисе Эмме Стоун исполнилось 35 лет

6 ноября Эмме Стоун исполнилось 35 лет. К этому возрасту она стать обладательницей «Оскара» и «Золотого глобуса», сняться в культовой супергеройской франшизе и целом ряде фильмов на все века, а также добиться статуса одной из самых талантливых актрис современности.

«Газета.Ru» рассказывает про восемь лучших ролей Стоун (хотя на самом деле их гораздо больше).

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