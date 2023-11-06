06 ноября 2023, 18:21
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Борец с зомби, девушка Человека-паука и любовь Гослинга: Эмме Стоун — 35
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Актриса Эмма Стоун
«Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009) / «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (2019) Комедийная зомби-франшиза, в которой Эмма Стоун оказалась лишь одной из многочисленных суперзвезд в касте: вместе с ней мир постапокалипсиса населили Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Зои Дойч, Розарио Доусон, Билл Мюррей, Эмбер Херд и другие. «Zомбилэнд», изрядно освеживший жанр имени ходячих мертвецов, вполне мог вырасти и в полноценный сериал, однако так и не вышел за рамки большого экрана (ограничившись неудачным пилотом) — в том числе по причине отказа исполнителей главных ролей сниматься в шоу.
«Эта дурацкая любовь» (2011) Очаровательная романтическая комедия, которая дала старт многолетнему сотрудничеству Стоун и Райана Гослинга. В ленте актриса исполнила роль девушки Ханны, которая меняет жизнь циника и плейбоя (Гослинг), который, в свою очередь, помогает ее отцу (Стив Карелл) пережить болезненный развод с женой.
«Прислуга» (2011) Съемке в «Прислуге» стали поворотным моментом карьеры Стоун — участие в экранизации одноименного романа Кэтрин Стокетт полностью оправдало ожидания актрисы, которая на тот момент желала сменить амплуа, уже напрочь устав от «несерьезных» ромкомовых ролей (хотя ее безграничный талант был виден в них тоже) и соответствующего отношения в Голливуде. Сыграв в драме начинающую писательницу Юджинию Филан, которая изучает жизнь афроамериканских горничных, Стоун обратила к себе широкое внимания той части кино, в которое ее до этого звали крайне редко.
«Новый Человек-паук» (2012) / «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» (2014) В паучьей дилогии с Эндрю Гарфилдом Стоун сыграла любимую девушку супергероя Гвен Стейси, гибель которой до сих пор остается с отрывом самым душераздирающим моментом во всей истории экранизаций комиксов про «добродушного соседа» (а сама актриса — пожалуй, самой убедительной и неискусственной подружкой Питера Паркера когда-либо). «Новый Человек-паук» по каким-то необъяснимым причинам не понравился своим современникам и был закрыт после второго фильма, однако в 2021 году (в момент великого объединения трех Пауков) справедливость все-таки восторжествовала — аудитория поняла, что франшиза с Гарфилдом просто опередила время. Сама Стоун, кстати, на съемочной площадке влюбилась в своего экранного партнера, их отношения долгое время были едва ли не самыми милыми в Голливуде — тем больнее спустя несколько лет прошло расставание.
«Бёрдмэн» (2014) Лауреат «Оскара-2015» и один из самых необычных фильмов прошлого десятилетия принес Стоун первую в ее карьере номинацию на главную кинопремию мира — в категории «Лучшая женская роль второго плана». В черной трагикомедии Алехандро Иньярриту актриса сыграла дочь главного героя в исполнении Майкла Китона. Именно после «Бёрдмэна» все и без того крошечные сомнения относительно драматического таланта Стоун отпали навсегда.
«Ла-Ла Ленд» (2016) Третья совместная работа Стоун и Райана Гослинга (актеры также снялись в «Охотниках на гангстеров») — образцовый мелодраматический мюзикл, который хочется пересматривать едва ли не каждый год. История отношений Мии и Себастьяна, которые могли бы стать идеальной парой и состариться вместе, если бы встретились в другой период жизни, до сих пор откликается в сердцах каждого человека, хоть раз переживавшего разрыв с любимым человеком. Самой актрисе роль принесла долгожданный «Оскар» и «Золотой глобус».
«Фаворитка» (2018) Еще одна номинация на премию Американской киноакадемии в карьере актрисы. На сей раз — за роль английской придворной дамы Эбигейл Хилл, которая соперничает за право быть фавориткой королевы Анны. В историческом драмеди Стоун не потерялась на фоне таких мастодонтов, как Оливия Колман и Рэйчел Вайс (а по мнению некоторых — даже превзошла их).
«Круэлла» (2021) В «Круэлле» Стоун снималась уже в статусе абсолютной суперзвезды Голливуда — и после просмотра стало очевидно, что без ее участия местами спорный фильм ожидал бы сокрушительный провал. Роль эксцентричной дизайнерки, которой в детстве пугали всех владельцев далматинцев, стала совершенным бенефисом актрисы, которая своей энергетикой превратила ленту из проходной в заслуживающую всеобщего внимания.
В 2017 году Стоун начала встречаться с режиссером Дейвом Маккери. Пара поженилась в 2020 году, а 13 марта 2021 года у них родилась дочь, которую назвали Луиза Джин Маккери
6 ноября Эмме Стоун исполнилось 35 лет. К этому возрасту она стать обладательницей «Оскара» и «Золотого глобуса», сняться в культовой супергеройской франшизе и целом ряде фильмов на все века, а также добиться статуса одной из самых талантливых актрис современности.
«Газета.Ru» рассказывает про восемь лучших ролей Стоун (хотя на самом деле их гораздо больше).