Путин заявил об устойчивости ЕАЭС перед санкционной политикой ряда стран

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) успешно преодолевает различные испытания, в том числе связанные с санкционной политикой ряда государств. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер также добавил, что настройка институтов и механизмов ЕАЭС позволяет адаптироваться к изменениям и способствует динамичному развитию, несмотря на кризис в мировой экономике.

Также Путин сказал, что более 90% расчетов в ЕАЭС проводится в национальных валютах. Он сообщил о росте совокупного ВВП стран Евразийского экономического союза.

Кроме того, президент России сказал, что главы государств — членов ЕАЭС в ходе заседания в узком составе приняли решения по дальнейшему углублению интеграционного сотрудничества.

Ранее Путин и президент Узбекистана пообщались «на ногах» после заседания ЕАЭС.