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Мостовой согласен на работу в «Баварии»

Экс-футболист Мостовой: я бы согласился возглавить «Баварию»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что согласился бы возглавить мюнхенскую «Баварию», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Отказаться от «Баварии» очень сложно. Если бы мне предложили стать главным тренером «Баварии», я бы без раздумий согласился. Но ко мне-то предложения нет», — сказал Мостовой.

Также Мостовой отметил, что любой тренер, которому предложат возглавить мюнхенцев, без раздумий согласится.

«Бавария» под руководством Томаса Тухеля в этом сезоне потеряла шансы на очередное чемпионство впервые за последние годы. Команда в этом туре уступила на выезде «Штутгарту». Мюнхенцы рискуют потерять даже серебряные медали.

«Бавария» на своем поле сыграла вничью с мадридским «Реалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

На 24-й минуте встречи счет открыл игрок «Реала» Винисиус Жуниор. В начале второго тайма голы Лероя Зане и Гарри Кейна позволили «Баварии» выйти вперед. На 83-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет точным ударом с пенальти. Стоит отметить, что Гарри Кейн также реализовал 11-метровый удар.

Ранее сообщалось, что «Бавария» и «МЮ» могут поменяться тренерами.

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