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Ученые узнали, каким образом Венера лишилась почти всех запасов воды

Nature: в далеком прошлом на Венере существовали океаны, сравнимые с земными

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NASA/Jet Propulsion Laboratory-Caltech (left) and NASA (right)

Американские ученые из Университета Колорадо в Боулдере описали процесс, из-за которого планета Венера потеряла практически всю воду, превратившись в почти непригодный для жизни мир. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Специалисты полагают, что в прошлом вторая планета от Солнца гораздо больше напоминала Землю и обладала сравнимыми запасами воды. Однако сегодня воды на Венере осталось в 100 тыс. раз меньше, чем есть на Земле.

Известно, что сильнейший парниковый эффект из-за вулканической активности сделал Венеру самой жаркой планетой в Солнечной системе. Средняя температура на ее поверхности достигает 464 °C. Это выше, чем на Меркурии, который находится ближе к Солнцу.

Несмотря на это, ученые долго не могли объяснить, куда могли исчезнуть такие огромные запасы жидкости.

Команда провела компьютерное моделирование процессов в атмосфере Венеры и обнаружила механизм, который ускользал от внимания их коллег на протяжении последних 50 лет. Оказалось, что высыхание Венеры было обусловлено рекомбинацией молекулы HCO+.

HCO+ представляет собой положительный ион, состоящий из водорода, углерода и кислорода. Он образуется при соединении углекислого газа и воды с потерей отрицательно заряженных электронов.

Как показало исследование, когда электроны рекомбинируются с HCO+, водород вырывается из соединения и улетучивается в космос. Без водорода образование воды становится невозможным.

Этот механизм позволил объяснить пропажу воды с Венеры точнее, чем все предыдущие теории.

Ранее ученые доказали, что в невыносимых условиях Венеры теоретически может существовать органическая жизнь.

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