Токаев предложил создать безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать безбарьерный внутренний рынок в Евразийский экономический союз (ЕАЭС ). Его слова приводит РИА Новости.

По словам Токаева, ЕАЭС нуждается в «бесшовной» логистике и гармонизации таможенных процедур, а также создании единого евразийского коридора.

«В качестве практической меры предлагаем приступить к внедрению механизма удаленной проверки всех товаросопроводительных документов с использованием QR-кодов и взаимного признания цифровых документов», — заявил глава Казахстана.

До этого Токаев на саммите ЕАЭС поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

Ранее лидеры ЕАЭС на саммите союза утвердили несколько документов.