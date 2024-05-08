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Майкл Дуглас рассказал, как нужно снимать секс-сцены вопреки новой этике

Актер Майкл Дуглас заявил, что в кино не нужны координаторы интимных сцен

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KPA/Global Look Press

Актер Майкл Дуглас заявил, что вопреки «новой этике» координаторы интимных сцен не нужны на съемках кино. Таким мнением он поделился в интервью Radio Times, которое цитирует TMZ.

Дуглас считает, что подобный сотрудник съемочной площадки — это отражение попыток продюсеров контролировать творческий процесс, тогда как самих продюсеров часто уличают в харассменте.

79-летний Дуглас, снимавшийся в эротических сценах в картинах «Роковое влечение» и «Основной инстинкт», сравнил секс-сцены с хореографическими и отметил, что справлялся с ними самостоятельно.

«По моему опыту, как мужчина вы должны взять ответственность за то, чтобы женщине было комфортно, проговаривать с ней все. Говорить: «Я потрогаю тебя здесь, если можно». Процесс медленный, но так все происходит естественно, как и должно быть при хорошей игре», — поделился мнением он.

Интимных координаторов на съемках голливудского кино стало больше на волне движения против харассмента в кинематографе #MeToo.

Не все артисты согласны с тем, что за их секс-сценами должны наблюдать специальные координаторы — среди них, например, Дженнифер Энистон. По ее словам, она тоже может разобраться с откровенными съемками самостоятельно.

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