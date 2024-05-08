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Микрофинансовая организация попыталась взыскать с россиянина чужой долг

В Пермском крае с мужчины попытались взыскать чужой долг

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Anton Belitsky/Global Look Press

В Пермском крае микрофинансовая организация пыталась взыскать с мужчины чужой долг. Об этом со ссылкой на документы Чайковского городского суда сообщает Ura.ru.

По информации агентства, жителю города Чайковского пришло письмо от микрофинансовой организации с требованием погасить долг в размере 53 тысяч рублей, но мужчина не брал никакой кредит. Россиянин позвонил на «горячую линию» и объяснил ситуацию. В ответ ему отправили документы о заключении соответствующего договора. Мужчина обратился в суд.

Во время разбирательства выяснилось, что между мужчиной и микрофинансовой организацией действительно был заключен договор на предоставление кредита в 15 тысяч рублей, однако россиянин ничего не подписывал и не получал этих денег — сумма поступила на счет, который ему не принадлежит. Суд встал на сторону мужчины, расторгнул договор займа и исключил из его кредитной истории этот долг.

Мужчина также обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Аферистов, заключивших договор от имени пермяка, обнаружить не удалось.

Ранее россиянин взял кредиты на себя и жену, чтобы отдать мошенникам 13,9 млн рублей.

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