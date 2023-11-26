Лицо и голос советского телевидения: Анна Шатилова отмечает 85-летний юбилей

Анна Шатилова, для многих ставшая голосом и лицом советского телевидения, родилась 26 ноября 1983 года в Подмосковье. С детства она любила читать со сцены стихотворения: начинала с лирической «Березки» и патриотической ««Баллады о Заслонове и его адъютанте Женьке». По мнению Шатиловой, их чтение требовало «посыла голоса на зал», а это помогло ей естественно поставить голос.

После школы будущий диктор поступила на физико-математический факультет Московского областного педагогического института имени Н. К. Крупской. Когда Шатилова училась на третьем курсе, в общежитии случайно увидела объявление о наборе дикторов на Всесоюзное радио Гостелерадио СССР и решила попробовать. Из 500 человек отобрали пятерых, а работать взяли троих, ее в том числе. Училась будущая легенда у ведущих дикторов СССР Юрия Левитана, Ольги Высоцкой и Владимира Герцика.

На протяжении многих лет Шатилова работала на телевидении — вела программы «Время» и «Голубой огонек». Именно ей поручили зачитать новость об убийстве американского президента Джона Кеннеди.

Анна Николаевна широко известна как создательница своего собственного авторского стиля в одежде (ярко красный пиджак и белая блузка с поднятым воротничком), который появился у нее по возвращении из командировки в Азию.

«У меня любовь к работе невероятная, но семья всегда была на первом месте. <...> В «Останкино» у нас была плита. Парикмахерская и плита. Я знала, что сейчас Кирилл (сын. – «Газета.Ru») придет из школы, обеда нет. Я полуфабрикаты приносила в «Останкино», кастрюлю. Готовила быстро обед. Потом плиту убрали», — вспоминала диктор в интервью RT.

В том же разговоре она признавалась, что не любит дни рождения и боится их приближения, потому что они напоминают о возрасте, а его для нее не существует.

В день 85-летия Шатилову поздравил Владимир Путин. Он пожелал ей успехов и здоровья, назвал «блестящим профессионалом» и «легендой отечественного телевидения».

«За годы творческого пути Вы внесли большой, созидательный вклад в становление и укрепление замечательных традиций национальной дикторской школы, снискали высокое признание коллег и любовь нескольких поколений зрителей», — говорится в его поздравительной телеграмме.