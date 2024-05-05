Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США приостановили поставки оружия Израилю

Axios: США на этой неделе приостановили поставку оружия Израилю

close
100%
AP

В США приняли решение приостановить поставку вооружения Израилю впервые с начала конфликта с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает портал Axios.

«Израильские чиновники заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе», — говорится в публикации.

По данным портала, приостановка поставок стала первой с октября 2023 года. По словам израильских чиновников, этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность внутри правительства Израиля и необходимо разобраться, почему была задержана поставка.

При этом в Белом доме отказали журналистам в комментарии.

До этого сообщалось, что страны Запада высказали предложение сократить продажу вооружений Израилю в целях урегулирования ситуации в секторе Газа. Отмечается, что контактная группа, созданная Организацией исламского сотрудничества и Лигой арабских государств для прекращения боевых действий в секторе Газа, а также представители «некоторых западных стран» недавно провели встречи и «важные переговоры в Эр-Рияде» по урегулированию палестино-израильского кризиса.

Ранее в Израиле сообщили о скором начале операции в Рафахе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами