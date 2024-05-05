США приостановили поставки оружия Израилю

В США приняли решение приостановить поставку вооружения Израилю впервые с начала конфликта с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает портал Axios.

«Израильские чиновники заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе», — говорится в публикации.

По данным портала, приостановка поставок стала первой с октября 2023 года. По словам израильских чиновников, этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность внутри правительства Израиля и необходимо разобраться, почему была задержана поставка.

При этом в Белом доме отказали журналистам в комментарии.

До этого сообщалось, что страны Запада высказали предложение сократить продажу вооружений Израилю в целях урегулирования ситуации в секторе Газа. Отмечается, что контактная группа, созданная Организацией исламского сотрудничества и Лигой арабских государств для прекращения боевых действий в секторе Газа, а также представители «некоторых западных стран» недавно провели встречи и «важные переговоры в Эр-Рияде» по урегулированию палестино-израильского кризиса.

Ранее в Израиле сообщили о скором начале операции в Рафахе.